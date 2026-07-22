Abraham Ancer y Carlos Ortiz vuelven a la acción en LIV Golf United Kington

Gira de LIV Golf. Los mexicanos Ancer y Ortiz volverán a competir mañana después de 46 días sin actividad. (Foto especia)

Los jugadores LIV Golf se citan esta semana en el Reino Unido para competir en su décimo torneo de la temporada 2026 tras la cancelación de la parada en Louisiana por problemas financieros, después de que se anunciara el retiro del PIF de Arabia Saudita para seguir apoyando a la gira de golf que cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo.

En LIV Golf United Kington que se jugará del 23 al 26 de julio en el JCB Golf and Country Club en Rocester, Inglaterra, la mayoría de los golfistas que no tuvieron actividad ni en The Open Championship o en algún evento del DP World Tour (su hogar de refugio), vuelven al campo después de 46 días sin competir. Tal es el caso de los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, a quienes se les vio en acción por última vez en LIV Golf Andalucía, durante la primera semana de junio.

Ancer y Ortiz en busca de mejorar posiciones

Ancer se localiza como undécimo y Ortiz, vigésimo quinto en la clasificación individual de la temporada, ambos buscarán en Reino Unido mejorar esa posición cuando solo restan dos torneos para que concluya el calendario LIV 2026, con paradas en Nueva York e Indianápolis para definir al campeón y la última parada en Michigan para saber que equipo será el campeón.

En LIV Golf United Kington, el español Jon Rahm, capitán del equipo Legión XIII podría adelantarse a asegurar el título individual de la temporada si se lleva la victoria y que Bryson DeChambeau, segundo en la lista, no termine segundo en solitario o empatado en el segundo puesto.

Si el estadounidense DeChambeau termina empatado en el segundo puesto o peor, Rahm tendría suficientes puntos para los dos últimos torneos de la temporada regular en Nueva York e Indianápolis para asegurar el título, independientemente de los resultados de los demás.

Rahm necesita ganar para asegurar título del 2026

Si eso sucede el domingo, sería la primera vez que un campeón de la temporada LIV Golf se haya asegurado el título más pronto. Además, sería la tercera vez consecutiva que Rahm logrará el campeonato individual de la temporada.

“Para asegurar la victoria tan pronto, todavía necesito ganar y prever una mala semana para Bryson, lo cual, considerando su desempeño la semana pasada (un T14 en el Open Championship), probablemente no suceda”, dijo Rahm. “Espero una dura batalla por parte de él y de los demás jugadores, y aún necesito rendir al máximo para lograrlo”.

Las dos anteriores luchas por el título de Rahm se decidieron en el último momento, ya que necesitó un buen resultado en la última jornada de la temporada regular en ambas ocasiones para superar al capitán de Torque GC, Joaquín Niemann.

Esta vez el chileno Niemann es tercero de la clasificación y con pocas opciones de ser campeón de la temporada ya que DeChambeau le supera por casi el doble de puntos 644.40 por 344.66 del latino.