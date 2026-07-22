¿Messi jugará el All-Star Game 2026 entre Liga MX y MLS? Esto sabemos

Lionel Messi Lionel Messi es uno de los jugadores que no estarán presentes en el MLS All-Star Game. (Agencia EFE)

Lionel Messi terminó con una cara de tristeza enorme tras la Final del Mundial 2026, la cual perdió Argentina por 1-0 ante España en Tiempo Extra, pero todo volvió a la normalidad en la vida de la ‘Pulga’ y continuará en la MLS, sin embargo, su presencia en el All Star Game con la Liga MX parece estar en duda.

¿Por qué Lionel Messi no jugará el All-Star Game de la MLS?

De esta forma, Lionel Messi próximamente estará concentrado con el Inter de Miami para jugar sus últimos años, pero al parecer, los fans extrañarán a la ‘Pulga’ en el All-Star Game entre la MLS y la Liga MX.

Por el momento, Lionel Messi toma unas vacaciones en su atal Rosario, mientras piensa acerca de su futuro y seguramente fue su último Mundial con la casaca Albiceleste.

El astro argentino, de 39 años, dejará a la Major League Soccer (MLS) sin su mayor figura para el partido del próximo miércoles 29 de julio, por lo que prefiere descansar y no tener sobrecarga de trabajo.

“Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar”, explicó Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami.

¿Cuántos días de descanso da FIFA a jugadores que participaron en el Mundial 2026?

A pesar de haber sido convocado por tercer año consecutivo al Juego de Estrellas, Lionel Messi decidió descansar por recomendación de la FIFA, ya que el organismo da hasta 21 días de descanso extra a todos para poder reincorporarse a sus equipos.

Hasta el momento, Messi metió 12 goles y ocho asistencias en solo 14 partidos con el Inter Miami esta temporada, por lo que continúa pesando su presencia en la cancha.

La fecha exacta de la reaparición de Messi sigue siendo una incógnita, aunque según reportes de Sports Business Journal, el astro argentino no jugará los próximos dos partidos del Inter Miami frente al Chicago Fire (22 de julio) y Montreal (25 de julio).

Si Messi decidiera utilizar los 21 días de descanso otorgados por la FIFA, el jugador regresaría al campo al menos hasta el 10 de agosto, por lo que serían cinco encuentros los que falte.

Finalmente, Messi ha sido convocado para los All-Star Game de 2024 y 2025, pero en ninguno de los dos participó y en este tercero tampoco tendrá acción, luego del Mundial 2023, donde perdió Argentina ante España en la Final del torneo.