¿Julián Quiñones a la Premier League? Este es el millonario movimiento que necesita para irse de Arabia

Julián Quiñones Julián Quiñones fue el ariete más destacado del Tri durante el Mundial 2026. (EFE)

Julián Quiñones tuvo un Mundial 2026 redondo, en el torneo, el delantero demostró que está para cosas grandes y que puede llevar a un equipo mucho más allá con sus virtudes al ataque, como sucedió con la Selección Mexicana.

¿Qué equipo de la Premier League está interesado en Julián Quiñones?

De esta forma, Julián Quiñones logró ganarse el cariño y reconocimiento de la afición mexicana tras el Mundial 2026, pero eso también podría abrirle las puertas a otra liga, lejos de Arabia y sería la Premier League el próximo destino del mexicano.

Así, luego de sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo, el jugador del Al-Qadisiya se convirtió en el máximo goleador de la Selección Mexicana con 4 anotaciones en el torneo, situación que lo mandó a las votaciones del XI ideal de la FIFA en su posición.

Es por esta razón que Julián Quiñones comenzó a llamar la atención de clubes importantes en el futbol de Europa y la Premier League podría ser su próximo destino.

Entre los interesados por Julián Quiñones estarían el Chelsea y Aston Villa, pero el primero bajó la puja por este fichaje en los últimos meses.

¿Qué equipo de la Premier League buscaría fichar a Julián Quiñones?

Sin embargo, el Aston Villa estaría interesado en Quiñones tras la participación en el Mundial, debido a que hay dinero en las arcas por las recientes ventas que tuvieron de jugadores.

A un mes exacto del inicio de la Premier League, el equipo dirigido por Unai Emery buscará reforzarse para Champions League, por lo que Quiñones entraría perfecto en el esquema ofensivo.

La venta de Rogers al Chelsea deja al Aston Villa sin una importante pieza en ofensiva, por lo que Quiñones podría adaptarse a esta nueva posición sin problemas.

Rogers acostumbraba a jugar más como un media punta, por lo que Julián Quiñones podría emular estas acciones de su antecesor.

De esta forma, Julián Quiñones podría llegar de lleno al Aston Villa para reforzar al equipo, siempre y cuando, el equipo esté dispuesto a pagar el precio correcto por el atacante mexicano.