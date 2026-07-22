Memo Ochoa: ¿Qué hará el portero tras anunciar su retiro del futbol?

Memo Ochoa Memo Ochoa es considerado uno de los mejores porteros en la historia del futbol nacional. (EFE)

Guillermo ‘Memo’ Ochoa decidió colgar los guantes el 21 de julio oficialmente, pero eso no quiere decir que se quede lejos de los deportes sino todo lo contrario, el arquero ya tiene planeado lo que hará en su futuro inmediato.

Así también, Guillermo Ochoa ya tiene planes para la siguiente etapa de su vida. luego que Jorge Berlanga, su representante, reveló qué es lo que sigue para Paco Memo una vez que ya dijo adiós a la portería del Tri y de los clubes de futbol.

¿Qué hará Memo Ochoa tras retirarse del futbol?

De esta forma, Jorge Berlanga explicó que uno de esos proyectos es la creación de una plataforma digital, la cual tendrá el diferenciador de realizar un registro de niños y niñas para encontrar oportunidades escolares o deportivas.

“Un par de colaboraciones, estamos hablando con FIFA, con América para hacer proyectos, llevamos desarrollando desde hace dos años una plataforma porque Memo quiere ayudar a los niños de México y Centroamérica a democratizar el acceso a la oportunidad”, dijo Berlanga en entrevista del programa Jorge Ramos y su banda.

¿Por qué Memo Ochoa quiere hacer una plataforma digital enfocada en niños y niñas?

Aparte, la plataforma ayudará a que los niños elijan de forma adecuada su futuro, ya que Paco Memo quiere ver crecer a los niños en diferentes ámbitos a través de un ‘pasaporte deportivo’.

“Entonces nos metimos a desarrollar una plataforma tecnológica que ya teníamos en marcha para hacer los pasaportes deportivos, para que la gente pueda tener visibilidad, niños, entrenadores, árbitros, porque no hay registros y Memo quiere intentar ayudar a digitalizar ese sector y a intentar ayudar a los niños a encontrar visibilidad, encontrar oportunidades, quizá no en el futbol profesional, pero sí con becas escolares, y que les permitan tener una mejor calidad de vida”, explicó Berlanga.

De esta forma, Memo Ochoa ya dijo adiós al futbol, pero se mantendrá al frente de un proyecto para ayudar a niños y niñas a elegir entre proyectos deportivos o escolares.

Esta iniciativa será posible gracias a patrocinios, donaciones y fundaciones, las cuales apoyarán a Paco Memo a cumplir el sueño de ayudar a niños y niñas de todo México a superarse a través del estudio y deporte.