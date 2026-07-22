Isaac del Toro se siente listo para atacar: “¿Por qué no?”, asegura

Tour de Francia 2026. El mexicano Isaac del Toro se esmera etapa tras etapa por tener su mejor versión en su debut del Tour de Francia 2026. (Agencia EFE)

Isaac del Toro se mantuvo en el tercer lugar general tras la etapa 17 del Tour de Francia, al cruzar la meta en el sitio 52, de momento cumple con su objetivo de defender esa posición trabajando para su compañero de equipo y líder Tadej Pogacar. El corredor del UAE Emirates XRG cruzó la meta a 8:46 minutos del ganador del día, el belga Jasper Philipsen, quien se impuso en un emocionante sprint entre los fugados.

El Tour se encamina hacia los Alpes antes de concluir el domingo en París, mientras tanto el mexicano (líder de los jóvenes) se localiza a sólo 2:19 minutos del belga Remco Evenepoel, segundo de la clasificación general y conserva una ventaja de 20 segundos sobre el francés Paul Seixas, su perseguidor inmediato en la lucha por el podio del tercer sitio.

Ansioso Del Toro por llegar a París

Con el tramo más complicado de la carrera por delante, Isaac del Toro fue contundente al preguntarle sobre lo que aspira para las etapas restantes.

“Estoy bien, empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Ahora tengo ganas de llegar a París y disfrutar de la última semana. Estoy disfrutando y esforzándome al máximo cada día. Después de ayer y de las dos primeras semanas, estoy contento de estar en esta posición”, explicó.

Al ser cuestionado sobre una posible ofensiva en la montaña, respondió con determinación: “¿Listo para atacar? Sí, ¿por qué no?”.

Restan 3 etapas de montaña en los Alpes y el mexicano tratará de acercarse a la segunda plaza.

Primera victoria de etapa para Jasper Philipsen

El ganador de la etapa 17, Jasper Philipsen celebró su primera victoria en esta edición del Tour que constó de 174.7 kilómetros, gracias al impecable trabajo del Alpecin-Premier Tech.

El esloveno Tadej Pogačar conserva el liderato con una ventaja superior a cuatro minutos sobre Evenepoel, antes de afrontar las decisivas jornadas alpinas que podrían definir el desenlace de la carrera.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 60:04′17″

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +4′32″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +6′51″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +7′11″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +09′22″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +10′14″

7. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +12′50″

8. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +12′58″

9. Jordan Jegat (TotalEnergies) +14′04″

10. Yannis Voisard (Tudor) +24′18″