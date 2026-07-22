México Femenil vs República Dominicana: horario, cómo y dónde seguir el partido de preparación sub-23

Selección Mexicana Femenil Sub-23 | Disputa su último amistoso antes de los Juegos Centroamericanos. (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 disputará este 22 de julio su último partido de preparación antes de iniciar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El equipo nacional enfrentará a República Dominicana en un duelo que servirá para afinar los últimos detalles rumbo al torneo regional.

El encuentro se jugará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Dominicana de Futbol, a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde seguir el partido México vs República Dominicana?

Hasta el momento, no se ha anunciado una transmisión por televisión o plataformas de streaming para este encuentro de preparación. Sin embargo, el desarrollo del partido y el resultado podrán seguirse a través de las redes sociales oficiales de la Selección Nacional de México.

México llega motivado tras vencer al América

Antes de viajar a República Dominicana, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 cerró su preparación en territorio nacional con una victoria de 3-0 sobre el primer equipo del Club América en un encuentro disputado en el Centro de Alto Rendimiento.

Valerie Vargas abrió el marcador apenas al minuto 2, Lourdes Bosch amplió la ventaja al 7′ y Mayalu Rausch sentenció el encuentro al 47′, resultado que dejó buenas sensaciones de cara al compromiso internacional.

Tras el amistoso frente a República Dominicana, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 iniciará su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con el siguiente calendario:

29 de julio : México vs Puerto Rico - 17:00 horas

: México vs Puerto Rico - 17:00 horas 31 de julio : México vs Colombia - 17:00 horas

: México vs Colombia - 17:00 horas 2 de agosto: México vs Jamaica - 17:00 horas

El duelo ante República Dominicana será la última oportunidad para que el conjunto mexicano llegue con ritmo competitivo antes de su debut oficial en la justa regional.