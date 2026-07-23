“Ha sido un día muy triste para nosotros”: Isaac del Toro

Tour de Francia - Etapa 18. Los dos grandes pilares del UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar (d) e Isaac del Toro chocan las manos por mantenerse como buena mancuerna en el Tour de Francia 2026. (EFE)

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), que se mantiene tercero en la clasificación general tras correrse la etapa 18 del Tour de Francia, calificó de una jornada muy triste por la retirada por enfermedad de su compañero estadounidense Brandon McNulty

El campeón de la etapa fue el ecuatoriano Richard Carapaz, mientras que Tadej Pogacar llegó unos minutos después y mantuvo su amplia ventaja en la clasificación general. Isaac del Toro se mantuvo tercero a 6’51” de Tadej y por detrás de Remco Evenepoel.

Brandon McNulty causa baja en el UAE Team Emirates XRG

El ciclista mexicano, líder de los jóvenes y portador del maillot blanco dijo: “Esperábamos que hubiera movimiento al principio de la etapa, porque sabíamos que ésta era una jornada dura y propicia para una escapada. Ha sido un día triste para nosotros, porque hemos perdido a Brandon McNulty muy pronto. Ha vivido un día bastante duro”.

McNulty, “ha contribuido mucho a que estemos en esta posición tan privilegiada en la general, y en cambio ha pasado por momentos muy difíciles, rodando en solitario y rezagado durante 50 kilómetros. Hoy tenemos un sabor de boca agridulce”, señaló.

Del Toro admitió que la situación del UAE no era “agradable” por las molestias físicas que están debilitando al equipo en las últimas etapas.

Otros ciclistas también padecen malestares

Además del abandono de McNulty, en la etapa de este jueves también tuvo problemas Tim Wellens y en la víspera, Adam Yates. Esos malestares en los ciclistas lo atribuyen a un virus, pero hasta el momento nada es oficial sobre lo que realmente les ha afectado.

“Por supuesto que estoy preocupado. Esta situación no es agradable. Siempre queremos que el equipo esté en plena forma. Tenemos que mantener una mentalidad positiva, porque estos mismos corredores nos han puesto en la situación en la que estamos ahora. Nuestro esfuerzo tendrá recompensa. Todos los ciclistas de este equipo somos muy fuertes y, si mañana tenemos un buen día, el resultado final será bueno”, concluyó el ensenadense de 23 años que compite en su primer Tour de Francia.

Tour de Francia - Etapa 18. El ecuatoriano Richard Carapaz consigue su primera victoria en el Tour 29026 y la segunda en su palmarés en la carrera gala.

El triunfo de Richard Carapaz

Fue la primera victoria de etapa de Richard Carapaz, de 33 años, en la carrera de este año y la segunda de su trayectoria en el Tour. Pogacar no lo persiguió porque no se le considera una amenaza por el título del Tour.

Tras ponerse por delante a unos 3 kilómetros de la cima, Carapaz se escapó. Se dio unas palmadas a cada lado de la cabeza al acercarse a la línea de meta y terminó con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson.

Pogacar, la estrella eslovena cruzó la meta dentro de un grupo numeroso que incluía a su perseguidor inmediato Remco Evenepoel y el mexicano Isaac Del Toro.

No hubo cambios en la general, ya que Pogacar conservó su ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre el belga Evenepoel, especialista en contrarreloj y ganador de dos etapas en la carrera de este año, y de 6:51 sobre el mexicano Del Toro, de 22 años, tercero en la general.

La etapa 19 será brutal

La etapa 19 del sábado, la penúltima, es brutal y podría ser épica. Incluye tres subidas de categoría especial—Col de la Croix de Fer, Col du Galibier y Col de Sarenne— y una subida de categoría 1 al Col du Télégraphe, antes de un final ondulado hacia L’Alpe d’Huez. La carrera termina el domingo en los Campos Elíseos de París.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 64:35′13″

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +4′32″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +6′51″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +7′11″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +09′22″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +10′14″

7. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +12′50″

8. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +12′58″

9. Jordan Jegat (TotalEnergies) +14′04″

10. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) +21′00