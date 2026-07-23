Tabla general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 18: Isaac del Toro mantiene el Maillot Blanco

Tabla general Tour de Francia 2026 | Etapa 18 El ciclista mexicano se mantiene en el podio de la tabla general de la competencia con sólo tres etapas más por disputar.

El Tour de Francia 2026 está a punto de entrar a su recta final con sólo tres etapas por disputar y el ciclista mexicano, Isaac del Toro no sólo se mantiene como el líder de la clasificación juvenil, sino que también se encuentra disputando el podio general de la competencia. El originario de Ensenada, Baja California podría hacer historia para el deporte nacional si mantiene el buen ritmo. Te decimos cómo va en la clasificación general.

Etapa 18 del Tour de Francia 2026: Richard Carapaz se lleva el recorrido de este 23 de julio

La etapa fue una jornada de montaña de 185,2 km entre Voiron y Orcières-Merlette, con unos 3.800-3.900 m de desnivel acumulado, que abrió el tríptico alpino. Fue una etapa propicia para fugas, con varios puertos categorizados.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ganó en solitario tras un ataque decisivo a unos 3,5 km de la meta en el puerto final. El ecuatoriano (campeón olímpico de Tokio) remató una fuga de alto nivel (con corredores como Mauro Schmid, Matteo Jorgenson, Valentin Paret-Peintre, Raúl García Pierna y otros) y logró su segunda victoria en el Tour (tras la de 2024). Su tiempo ganador fue 4h 26′ 21″.

Por su parte, Isaac del Toro (México, UAE Team Emirates-XRG) terminó el puesto 17. Su equipo controló bien cualquier incidente, y no perdió tiempo relevante en esta primera etapa alpina. Esto refuerza su posición de podio de cara a las duras etapas siguientes (como Alpe d’Huez).

Tabla general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 18

A falta de sólo tres etapas por disputarse, el vigente campeón Tadej Pogačar se mantiene en la cima de la clasificación general con una ventaja de 4 minutos y medio por encima de su más cercano perseguidor, el belga Remco Evenepoel, quien logró recortar algunos segundos de diferencia el día de hoy. Por su parte, Del Toro se coloca en el tercer puesto y con una diferencia de 20 segundos por encima de Paul Seixas.

Tabla general Tour de Francia 2026 Tadej Pogačar se mantiene en la cima de la clasificación con una ventaja relativamente cómoda frente a Remco Evenepoel e Isaac del Toro.

Además Isaac del Toro se mantiene con el Maillot Blanco, el liderato de la clasificación general juvenil del torneo donde se encuentra por encima de Paul Seixas, Juan Ayuso, Lenny Martinez y Davide Piganzoli.