Lucas Hebert mejora récord de campo con 61 golpes en el JCB Golf & Country Club

Después del 62 en The Open, un 61 en LIV Golf Reino Unido. El australiano Lucas Herbert es el jugador LIV Golf que está en mejor estado de forma en las últimas dos semanas. (ADAM VAUGHAN/EFE)

Lucas Herbert puso la vara muy alta en la primera ronda del LIV Golf United Kingdom, firmó una tarjeta de 61 golpes (-11) que significó nuevo récord de campo en el JCB Golf & Country Club. El mejor de los dos mexicanos en la competencia es Abraham Ancer con un empate al T7 con ronda de 68 golpes.

El australiano Hebert continúa la buena racha que tuvo la semana anterior en The Open que se jugó en el Royal Birkdale, donde terminó sexto sitio y en el que también firmó una ronda de 62 para igualar el récord más bajo en un torneo Major. De momento saca tres golpes de renta al estadounidense Bryson DeChambeau que entregó score de 64 golpes en su primer recorrido.

Muy mal inicio ha tenido Jon Rahm, el español se localiza en un empate al sitio 38, luego de ronda de 73 goles (+1).

Herbert, el jugador más destacado del Ripper GC en las últimas semanas, entregó el jueves un recorrido sin bogeys para romper el récord del campo de 62 golpes, establecido hace cuatro años.

El australiano también consiguió la puntuación más baja en su trayectoria en el LIV Golf confirmando que es uno de los jugadores más en forma del circuito, comenzando con su victoria en el LIV Golf Virginia en mayo. Luego, lideró The Open Championship tras 36 hoyos, donde firmó una tarjeta de 62 golpes en la segunda ronda, igualando el récord histórico de puntuación en un Major.

A Hebert se le escapa el score de 59 golpes por centímetros

Herbert completó la primera mitad del recorrido con 5 bajo par (31 golpes) y mantuvo el ritmo con una segunda mitad de 6 bajo par, perdiendo la oportunidad de lograr un score todavía más bajo, cuando un putt en el hoyo 17 para un tiro de 59 golpes la pelota se quedó a escasos centímetros del hoyo.

“Cuando no entró; pensé: ‘Esa era mi oportunidad’. El campo está un poco duro, lo que lo hace un poco más difícil, y hay algo de viento que cambia de dirección. Aun así, estoy increíblemente contento con el 61”. Atribuyó su reciente racha de resultados a un nuevo nivel de confianza.

Bryson DeChambeau también continuó su buena racha ganadora con un 64 (-8), manteniendo el ritmo que mostró en las dos primeras rondas en Royal Birkdale, donde terminó en el T14.

Abraham Ancer, en el Top 10

Detrás de los dos primeros sitios, el inglés Tyrrell Hatton y el estadounidense Harold Varner III comparten el tercer lugar 66 (-6), y Hatton también lidera al equipo Legión XIII, que empata en el tercer lugar de la clasificación por equipos con - 8 golpes.

Por otro lado, el mexicano Abraham Ancer se unió al grupo de nueve competidores con scores de 68 (-4) como Caleb Surratt, Ian Poulter, Luis Massaveu, entre otros.

El también mexicano Carlos Ortiz está en el grupo de 70 golpes (-2) junto a Adrián Meronk y Deam Burmester compartiendo el sitio 19 de la clasificación.