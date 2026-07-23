México califica al Campeonato Mundial Femenil Sub-19 de Voleibol de Sala

Torneo Norceca en Costa Rica. El equipo mexicano de voleibol femenil venció por 3-2 a su similar de República Dominicana en cuartos de final. (Foto espe)

La selección mexicana de voleibol de sala consiguió su clasificación al Campeonato Mundial Femenil Sub-19 a celebrarse en 2027, luego de instalarse en las semifinales del Campeonato Continental Norceca 2026, celebrado en San José, Costa Rica.

En un duelo que se extendió hasta los cinco sets, las dirigidas por Ignacio Ramírez derrotaron a su similar de República Dominicana con pizarras de 25-15, 21-25, 25-16, 18-25 y 15-9, resultado que les dio su boleto al certamen mundialista.

“Cumplimos el primer objetivo para este evento, y la verdad es que el partido fue muy sufrido. Sabíamos que teníamos que mantenernos lo más cerca posible en el marcador y, en el último set, supimos ajustar algunos detalles y defendimos mejor. Ahora hay que subir al podio”, dijo el entrenador nacional tras la victoria.

Después de esta hazaña, las mexicanas buscarán conquistar la gloria en territorio costarricense, donde este jueves se enfrentarán a Canadá, y mañana disputarán las medallas.