Leagues Cup 2026: ¿Cuáles son los cuatro partidos que se jugarán en México?

Leagues Cup 2026 El torneo por fin tendrá partidos en México. (cuartoscuro y Leagues Cup)

La Leagues Cup, la cual enfrenta a los clubes de la Liga MX y la MLS, finalmente llegará a México. El torneo tendrá partidos en Toluca, Monterrey y Ciudad de México.

¿Cuándo es la Leagues Cup y qué partidos se jugarán en México?

Después de la Copa Mundial 2026, en la que Canadá, Estados Unidos y México hicieron historia como el primer grupo de tres países en ser coanfitriones del evento, volverán a hacer compartir fronteras para la Leagues Cup, la cual se llevará a cabo del 4 de agosto a 6 de septiembre.

Estos partidos también serán históricos ya que, en la breve historia del torneo, no se había disputado ningún partido en México.

“Por primera vez tendremos traeremos partidos de Leagues Cup a México, una decisión que reconoce el mérito deportivo de los clubes mejor posicionados y fortalece el vínculo con la afición mexicana” comentó el Director Ejecutivo de la Leagues Cup, Víctor Guevara .

Los mejores equipos clasificarán a la CONCACAF Champions Cup, que se celebrará de febrero a mayo de 2027.

¿Qué partidos de la Leagues Cup se jugarán en México?

Todos lo partidos que se jugarán en México pertenecerán a la fase de grupos. Serán los siguientes:

Toluca vs Seattle Sounders

vs Seattle Sounders Toluca vs FC Dallas

vs FC Dallas Tigres vs Vancouver Whitecaps

vs Vancouver Whitecaps América vs San Diego FC

Los partidos del Toluca se jugarán en el Estadio Nemesio Diez, el de Monterrey en Estadio Universitario y el de Ciudad de México en el Estadio Banorte.

Todos ellos, junto con el resto del torneo, podrán transmitirse a través de Apple TV.