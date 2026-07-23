Leagues Cup 2026: ¿Cuáles son los cuatro partidos que se jugarán en México?

La Leagues Cup, la cual enfrenta a los clubes de la Liga MX y la MLS, finalmente llegará a México. El torneo tendrá partidos en Toluca, Monterrey y Ciudad de México.
¿Cuándo es la Leagues Cup y qué partidos se jugarán en México?
Después de la Copa Mundial 2026, en la que Canadá, Estados Unidos y México hicieron historia como el primer grupo de tres países en ser coanfitriones del evento, volverán a hacer compartir fronteras para la Leagues Cup, la cual se llevará a cabo del 4 de agosto a 6 de septiembre.
Estos partidos también serán históricos ya que, en la breve historia del torneo, no se había disputado ningún partido en México.
“Por primera vez tendremos traeremos partidos de Leagues Cup a México, una decisión que reconoce el mérito deportivo de los clubes mejor posicionados y fortalece el vínculo con la afición mexicana” comentó el Director Ejecutivo de la Leagues Cup, Víctor Guevara .
Los mejores equipos clasificarán a la CONCACAF Champions Cup, que se celebrará de febrero a mayo de 2027.
¿Qué partidos de la Leagues Cup se jugarán en México?
Todos lo partidos que se jugarán en México pertenecerán a la fase de grupos. Serán los siguientes:
- Toluca vs Seattle Sounders
- Toluca vs FC Dallas
- Tigres vs Vancouver Whitecaps
- América vs San Diego FC
Los partidos del Toluca se jugarán en el Estadio Nemesio Diez, el de Monterrey en Estadio Universitario y el de Ciudad de México en el Estadio Banorte.
Todos ellos, junto con el resto del torneo, podrán transmitirse a través de Apple TV.