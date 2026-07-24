Álbum Panini del Mundial 2026: ¿hasta cuándo venderán sobres y cuántas estampas se pueden pedir aparte?

Desabasto de cromos para el Álbum Mundial 2026 de Panini La venta de estampas del Álbum Panini se ha reducido significativamente, según lo reportan aficionados que todavía no han logrado completar su coleccionable futbolero.

Desde su lanzamiento, el Álbum Panini del Mundial 2026 se convirtió en una sensación entre aficionados y aficionadas del popular coleccionable mundialista, entusiasmo que ocasionó la escasez de la primera tanda de estampas durante los meses de mayo y junio, sin embargo, no existía razón de pánico con el torneo mundialista a punto de iniciar.

Ahora, después de que España reclamara la Copa del Mundo en la gran final, donde quebró el impulso de su rival Argentina, el desabasto de estampas es una realidad para aquellas personas que no han completado el álbum y el pánico aumenta: ¿todavía existen cromos para llenar tu coleccionable mundialista?

En este artículo te contaremos cuáles son las opciones para completar el Álbum Panini del Mundial 2026, antes de que las estampas se conviertan en una reliquia histórica.

Sobres del Mundial 2026: ¿hasta cuándo y dónde estarán a la venta?

Tras la gran final de la Copa del Mundo 2026, con España victorioso, la venta de estampas del Álbum Panini se ha reducido significativamente, según lo reportan aficionados que todavía no han logrado completar su coleccionable futbolero.

Incluso si Panini México no ha anunciado fecha oficial de cierre de venta de sobres, establecimientos como OXXO, Sanborns y Farmacias Guadalajara han detenido la distribución de las estampas en sobre desde finales del mes de mayo, lo que abrió la ventana para canales especializados en la reventa. Miniso, por su parte, fue señalado como última fuente con stock regular en los meses de junio-julio.

Por lo tanto, para poder completar tu álbum del Mundial 2026, una de las opciones disponibles es mantenerte al tanto de algún punto de intercambio a través de redes sociales, como lo es la Arena Pedregal en el Centro Histórico de la Alameda Central, u otros sectores públicos en diversas alcaldías.

De acuerdo con testimonios en redes, también existen tiendas “de la esquina” o papelerías que recurren la venta de estampas individuales, a las que puedes acudir con una lista de tus cromos faltantes.

¿Cómo pedir estampas aparte a Panini México?

Dado que la presión de completar tu Álbum Panini 2026 aumenta con el final de la justa futbolera, la editorial abrió una opción para coleccionar las estampas faltantes que cada aficionado o aficionada busca.

Según lo anunció el servicio en México, puedes recurrir a la petición en línea de estampas aparte, sin embargo, esta alternativa contiene algunas limitantes.

Por ejemplo, sólo podrás solicitar un máximo de 40 piezas por un costo de $8 pesos cada una, a su vez, el servicio de Panini México agregará un costo extra de $80 pesos, por envío a tu domicilio.

En caso de que decidas recurrir a esta opción, deberás realizar los pasos siguientes:

Crear una cuenta o iniciar sesión en tu perfil de la plataforma.

en tu perfil de la plataforma. Buscar la sección de estampas faltantes e ingresar el código de tu álbum , el cual viene impreso en la última hoja del coleccionable y es único.

, el cual viene impreso en la última hoja del coleccionable y es único. Seleccionar las estampas específicas que te hacen falta.

que te hacen falta. Completar el pago del pedido.

¡Y eso es todo! Si la tienda en línea aún cuenta con disponibilidad de tus cromos seleccionados, estarás más cerca de completar tu álbum Mundial 2026 antes de que el próximo torneo arribe.