Tadej Pogacar conquista Alpe d’Huez y prácticamente sentencia su quinto Tour de Francia

Tour de Francia - Etapa 19 Tadej Pogacar ha pulverizado las mejores marcas de las dos ascensiones más icónicas de la Grande Boucle en una sola edición. (THIBAULT CAMUS / POOL/EFE)

Tadej Pogacar volvió a hacer historia en el Tour de Francia. El esloveno conquistó Alpe d’Huez en la etapa 19 y dejó prácticamente sentenciado su quinto Tour e igualando el récord de Hinault, Merckx, Anquetil e Indurain. Además, pulverizó el histórico récord de Marco Pantani en la mítica ascensión, rebajando en 1 minuto y 14 segundos una marca que permanecía imbatida desde 1995.

Es una de las ascensiones más emblemáticas del ciclismo mundial y, Tadej Pogacar ya puso su nombre en una de las 21 curvas de Alpe d’Huez.

Con su victoria en la etapa 19, el esloveno no solo dejó prácticamente sentenciado su quinto Tour de Francia —igualando el registro de Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil y Miguel Indurain—, sino que también derribó uno de los récords más míticos de la Grande Boucle: el de Marco Pantani en la subida a la legendaria montaña francesa.

En 1995, Pantani estableció el ascenso más rápido a Alpe d’Huez en 36 minutos y 50 segundos. Ese récord permaneció intacto hasta hoy 24 de julio del 2026, cuando Pogacar del UAE Team Emirates-XRG, atacó a más de 11 kilómetros de la cima, dejó atrás a todos sus rivales y completó una exhibición en solitario para detener el cronómetro en 35 minutos y 24 segundos, pulverizando el récord de Pantani por 1 minutos y 14 segundos.

El premio fue doble, pues además de acercarse definitivamente a su quinto Tour de Francia, el esloveno ya tiene una curva con su nombre en Alpe d’Huez, un honor reservado a los grandes campeones y que compartirá con otra leyenda de este deporte como Bernard Hinault, cuyo nombre figura en la curva número 11.

La colección de récords de Tadej Pogacar en esta edición no termina ahí. En la sexta etapa, el esloveno ya había reescrito la historia del Tourmalet al completar la ascensión en 43 minutos y 12 segundos, rebajando en 2 minutos y 25 segundos el anterior récord, que él mismo compartía con Jonas Vingegaard desde 2023.

En un solo Tour de Francia, Pogacar ha pulverizado las mejores marcas de las dos ascensiones más icónicas de la Grande Boucle.