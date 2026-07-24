Sergio Pérez anticipa una clasificación difícil en el Gran Premio de Hungría

Gran Premio de Hungría. Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac evaluaron una mejora en el sistema de ducto de frenos para “asegurar” evitar en Hungría, los problemas de Austria. (@CadillacF1News-)

Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc lideraron las prácticas libres dos, seguidos del McLaren de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría, donde los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez se situaron en los sitios 18 y 20 de manera respectiva.

A Norris le siguieron Max Verstappen y George Russell, quienes completaron las cinco primeras posiciones.

‘Checo’ Pérez registró un mejor tiempo de 1m21s792, que lo dejó en el sitio 20 de la clasificación, debido a que Franco Colapinto quedó 21 tras sufrir un accidente en su simulacro de clasificación al chocar en la última curva, incidente que provocó una bandera roja.

Por su parte, Lance Stroll no participó en la sesión luego de que Aston Martin no logró reparar la falla en la suspensión que afectó al canadiense en la práctica uno.

El líder, Kimi Antonelli enfrentó problemas

El líder del campeonato Kimi Antonelli tuvo problemas con su Mercedes y no logró marcar una vuelta competitiva con los neumáticos blandos, por lo que finalizó 13 con el tiempo conseguido con la goma media.

Sergio Pérez no quiso sacar conclusiones anticipadas de lo que sucederá el sábado en la clasificación, luego de lo visto en las dos prácticas del viernes, pero todo indica que Cadillac podría tener un resultado en el fondo de la parrilla.

‘Checo’ Pérez y Cadillac evaluaron una mejora en el sistema de ducto de frenos para “asegurar” evitar los problemas de Austria donde tanto su coche como el de Valtteri Bottas abandonaron.

Sergio Pérez pone buena cara al mal tiempo

“Sí, estoy contento con ellas (las dos prácticas). Creo que tenemos una buena idea de qué hacer con el balance del auto y con el coche en general. Parece que estamos un poco en la pelea en este momento. Obviamente veremos dónde terminamos mañana, así que será un día interesante”, dijo el mexicano en la zona de medios en el Hungaroring dando un aviso de que los rivales están dando pasos importantes en el desarrollo de sus monoplazas.

“En general fue un día bastante interesante. Creo que cuando llegamos aquí esperábamos una pista muy diferente, especialmente la FP2 cambió bastante con el viento. Así que logramos explorar un poco el auto en diferentes configuraciones y creo que estamos en una ventana bastante razonable en términos de ideas sobre dónde debemos estar y hacia dónde tenemos que ir, y creo que podemos llegar ahí”.

Al ser cuestionado directamente del potencial del nuevo Aston Martin que llevó 16 actualizaciones al circuito, la más grande y primera del año para ellos, Sergio Pérez no ocultó que lo hecho por Adrian Newey podría ponerlos más fácil a ellos en el grupo medio respecto a la escudería americana por lo que podrían quedar relegados al final.