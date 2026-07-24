Tijuana vs León: horario, dónde ver EN VIVO y pronósticos del partido de la Liga MX

Tijuana vs León EN VIVO | Horario, canal y pronóstico del partido de Liga MX. (Jorge Ortega Hernández)

La Jornada 2 del Apertura 2026 ofrecerá dos partidos en simultáneo este viernes por la noche. Además del Atlante vs América, Tijuana recibirá a León en el Estadio Caliente, donde los Xolos buscarán mantener el buen inicio de torneo, mientras que La Fiera intentará dejar atrás la derrota sufrida en la primera jornada.

Estadísticas Tijuana vs León

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu llega motivado tras vencer 3-1 a Tigres en su debut, resultado que extendió su buen momento, ya que solo ha perdido uno de sus últimos 10 partidos entre encuentros oficiales y amistosos. Además, el cuadro fronterizo suele hacerse fuerte en casa, especialmente sobre la cancha sintética del Estadio Caliente.

Del otro lado, León comenzó el campeonato con una derrota por 3-2 ante Atlas y tendrá una baja sensible para este compromiso, ya que el delantero Diber Cambindo fue expulsado y deberá cumplir un partido de suspensión. A ello se suma un rendimiento irregular como visitante, con solo dos triunfos en nueve salidas durante este año.

En el historial reciente, Tijuana también llega con ventaja. Los Xolos han ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos ante León y permanecen invictos en sus seis partidos más recientes como locales frente a los Esmeraldas.

Las estadísticas también apuntan a un encuentro con goles. Cuatro de los últimos cinco partidos de Tijuana en Liga MX terminaron con anotaciones de ambos equipos, una tendencia que también se ha repetido en seis encuentros consecutivos disputados en el Estadio Caliente. Por su parte, cuatro de las últimas cinco visitas de León finalizaron con ambos equipos marcando o con más de 2.5 goles.

¿A qué hora juega Tijuana vs León y dónde ver EN VIVO?

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Transmisión disponible únicamente por streaming: FOX One y la app de Caliente.mx

Pronóstico de Tijuana vs León

Tijuana parte como favorito por el momento que atraviesa, el respaldo de jugar como local y el historial reciente frente a León. Además, la ausencia de Diber Cambindo reduce el potencial ofensivo del conjunto esmeralda, que aún arrastra problemas defensivos.