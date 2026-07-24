Apertura 2026 entra en ritmo con la Jornada 2; América busca confirmar su candidatura al título ante Atlante

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La actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este fin de semana con la disputa de la Jornada 2, una fecha que comienza con el atractivo choque entre Atlante y América en el Estadio Azteca y que promete movimientos importantes en la clasificación conforme los equipos empiezan a encontrar su mejor versión.

Luego de dos jornadas, varios clubes buscan confirmar un arranque sólido, mientras otros intentan conseguir sus primeras victorias para no rezagarse en la pelea por los puestos de liguilla.

AMÉRICA Y ATLANTE ABREN EL TELÓN DE LA FECHA

El encuentro más mediático del viernes será el que sostengan Atlante y América, dos instituciones históricas del futbol mexicano que volverán a verse las caras en la máxima categoría.

Los Potros de Hierro regresaron esta temporada a la Primera División después de 12 años de ausencia y todavía buscan su primer triunfo en la campaña, luego de caer en su presentación ante Necaxa. El conjunto azulgrana tendrá una exigente prueba frente a un rival que aparece entre los principales aspirantes al campeonato.

Por su parte, América, ahora bajo la dirección técnica del uruguayo Guillermo Almada, comenzó el certamen con una victoria por la mínima diferencia sobre Querétaro y pretende mantener el paso perfecto para consolidarse en los primeros puestos de la tabla.

La jornada de viernes también contempla el duelo entre Tijuana y León, donde los Xolos intentarán aprovechar la localía después de haber dado la sorpresa al derrotar a Tigres en la fecha anterior.

CHIVAS Y TIGRES, OBLIGADOS A SUMAR

La actividad sabatina tendrá como foco principal a las Chivas de Guadalajara, que recibirán a Juárez FC con la necesidad de obtener su primera victoria del campeonato.

El conjunto rojiblanco, dirigido por el argentino Gabriel Milito, sabe que no puede dejar escapar puntos en casa si desea mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Otro de los encuentros destacados será el que protagonizarán Tigres UANL y Atlético de San Luis en el Estadio Universitario. Los regiomontanos llegan con la presión de recuperarse tras su inesperado tropiezo ante Tijuana, mientras que los potosinos buscarán dar otra sorpresa fuera de casa.

La cartelera del sábado se completará con el choque entre Santos Laguna y Atlas, duelo importante para dos escuadras que intentan encontrar regularidad en el arranque del certamen.

MONTERREY Y PACHUCA CIERRAN LA JORNADA 2

La fecha concluirá el domingo con dos partidos que podrían tener impacto directo en la parte alta de la clasificación.

En Aguascalientes, Necaxa recibirá a Monterrey, equipo que aspira a convertirse en protagonista del campeonato y que necesita sumar de visitante para no perder terreno frente a sus rivales directos.

Más tarde, Pachuca será anfitrión de Querétaro, en un compromiso donde los Tuzos buscarán aprovechar su condición de local para mantenerse entre los contendientes del torneo.

Mientras tanto, Pumas, que ya sumó de visitante al derrotar a Toluca en uno de los encuentros adelantados de esta jornada, observa de cerca la evolución de la tabla general.

RESULTADOS ADELANTADOS DE LA JORNADA 2

Cruz Azul 2-1 Puebla

Toluca 0-1 Pumas

PARTIDOS DE LA JORNADA 2 (HORARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)

Viernes 24 de julio

Atlante vs América | 21:00 horas

Tijuana vs León | 21:05 horas

Sábado 25 de julio

Guadalajara vs Juárez| 17:07 horas

Santos vs Atlas | 21.00 horas

Tigres vs San Luis | 21:00 horas

Domingo 26 de julio