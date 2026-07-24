Arrestan a Tony Romo en Milwaukee, ¿De qué se le acusa al ex QB?

El ex QB de los Dallas Cowboys, Tony Romo, tuvo que ser arrestado en Milwaukee por las autoridades y el pasador ahora se hizo viral en redes sociales tras este evento.

¿Por qué arrestaron a Tony Romo en Milwaukee?

De esta forma, Tony Romo pisó la cárcel, luego de que lo confirmó la oficina del sheriff de Milwaukee, por lo que ahora tendrá que responder por sus actos.

Según el informe, Tony Romo fue arrestado alrededor de las 6 de la tarde el 23 de julio, mientras viajaba hacia el sur por la Interestatal 43, por lo que se le hizo una prueba y no la pasó.

Una vez que la prueba de alcoholemia salió por encima de la media, Tony Romo fue puesto a disposición de las autoridades y llevado a prisión.

¿Tony Romo pagó una fianza para quedar en libertad?

Según las leyes de Wisconsin, la primera infracción por conducir bajo los efectos del alcohol (OWI, por sus siglas en inglés) sólo queda en una falta civil, por lo que con una multa se puede evitar ir a prisión.

Así, Tony Romo pagó entre 150 (2,622 pesos) a 300 (5,245) dólares, por lo que salió casi de inmediato de prisión tras pagar esta cantidad de dinero.

De esta forma, Tony Romo comparecerá ante un tribunal el 21 de septiembre, por lo que ahí le dictarán los cargos y habría una probable sentencia, sin embargo, falta esperar a que se resuelva el dictamen por parte de un juez.