¿Cuál es el XI Ideal del Mundial 2026, está Julián Quiñones?

Julián Quiñones Julián Quiñones es uno de los jugadores que más destacaron en el Mundial 2026. (Mexsport/Julián Quiñones)

En el Mundial 2026 surgieron diversas figuras del futbol internacional, como Julián Quiñones, quien estuvo nominado para ser parte de este XI Ideal y quien fue uno de los mejores goleadores del torneo.

¿Julián Quiñones es parte del XI Ideal del Mundial 2026?

A pesar de esto, Julián Quiñones no es parte del XI ideal de la Copa del Mundo 2026, aunque el delantero mexicano que se lució con 4 goles, no alcanzó el número de votos suficientes para alcanzar esta distinción.

Aunque Quiñones logró las cuatro anotaciones y fue parte determinante del ataque de México, el mexicano quedó fuera de la alineación con los mejores futbolistas del torneo.

¿Quiénes conforman el XI Ideal del Mundial 2026?

Por otra parte, los españoles y Campeones del Mundo, Rodri, Marc Cucurella y Pedro Porro están en el XI Ideal del Mundial 2026, ya que la FIFA reveló los nombres de todos.

También Francia tiene a diversos representantes de su equipo en el XI Ideal, con Dayot Upamecano, Michael Olise y Kylian Mbappé, quien es el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Así también, Mbappé se llevó la Bota de Oro del torneo con diez tantos, por encima de Lionel Messi, quien perdió la Final con Argentina frente a España.

Otro que también entró al XI Ideal es Lisandro Martínez, quien tuvo una actuación excelsa con la Argentina.

Por otra parte, el XI Ideal lo complementa Josimar Dias ‘Vozinha’, Jude Bellingham y Erling Haaland, quien tuvo siete goles con Noruega y fue uno de los más ovacionados en el torneo.

Así queda el XI ideal del Mundial 2026

Portero: Vozinha

Defensas: Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Michael Olise, Jude Bellingham

Delanteros: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Los aficionados emitieron su voto en Internet por su once ideal y decidieron quiénes conformarían la lista final del XI Ideal.

Finalmente, todos los jugadores tomaron hasta 21 días de descanso luego de participar en el Mundial 2026, por lo que algunos continúan disfrutando de este periodo al lado de sus familias.