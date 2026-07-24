¿Por qué Pato O’Ward no llega a la F1 con McLaren?

Pato O'Ward Pato O'Ward es uno de los mejores pilotos que corren la IndyCar. (Mexsport/Pato O'Ward)

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez continúa en la F1, con una amplia experiencia, está en los últimos años de su carrera y todo parecía que Pato O’Ward sería el siguiente mexicano en la lista de pilotos en la Gran Carpa.

¿Por qué McLaren ya no toma en cuenta a Pato O’Ward para la F1?

Sin embargo, algo sucedió y Pato O’Ward no ha sido elegido como piloto principal por la escudería McLaren y simplemente se ha quedado como parte de las reservas del equipo.

Hace unos días, trascendió que Pato O’ward pidió no ser considerado por el equipo McLaren, debido a múltiples situaciones y al parecer el equipo decidió darle prioridad.

Después de pedir no ser considerado para la Fórmula 1, McLaren no colocó a Pato O´Ward para la práctica 1 del GP de Hungría, por lo que la salida del mexicano es inminente.

La escudería de ‘Woking’ decidió ceder uno de sus asientos para el primer entrenamiento libre en Hungaroring, por lo que Leonardo Fornaroli será el piloto que esté al frente del bólido.

¿Por qué Pato O’Ward no correrá con Mclaren en un GP de F1?

A través de un comunicado, McLaren compartió que el campeón de Fórmula 2 (2025) y Fórmula 3 (2024), subirá al MC40 para la Práctica 1 del Gran Premio de Hungría en lugar de Oscar Piastri.

De esta manera, el piloto italiano de 21 años probará por segunda vez un monoplaza de F1 en un entrenamiento libre.

“El piloto de desarrollo de McLaren volverá a ponerse al volante del MCL40. Esto proporcionará un rendimiento valioso para el piloto italiano, ya que desarrollará su experiencia apoyando al equipo durante un fin de semana de carrera, proporcionando un ‘feedback’ para optimizar la puesta a punto para Lando Norris y Oscar Piastri”, señalaron.

Sin embargo, el mexicano solicitó hace una semana a Zak Brown no ser considerado más en las actividades de Fórmula 1, para poder enfocarse únicamente en la IndyCar Series con Arrow McLaren.

De esta forma, Pato O’Ward decidió desistir de ser piloto titular en la F1 y concentrarse en su rol principal en la IndyCar, por lo que parece lejano que tenga un asiento en un futuro cercano en la Gran Carpa del automovilismo.