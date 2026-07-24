¿Cuántos puntos lleva y en qué lugar va ‘Checo’ Pérez en el Mundial de F1 2026?

'Checo' Pérez 'Checo' Pérez busca los primeros puntos en el Mundial de F1 del 2026. (EFE/Checo Pérez)

Sergio ‘Checo’ Pérez está con la escudería Cadillac en el 2026, sin embargo, no ha tenido una buena temporada y es por diversos factores, desde que el automóvil no tiene un buen rendimiento hasta fallas en el equipo.

¿Cuál es el rendimiento que ha tenido Cadillac en el 2026?

Pero esto no desanima al mexicano ‘Checo’ Pérez, quien quiere tener el mejor rendimiento de ahora en adelante y quiere lograrlo con una escudería que se estrena este año en F1.

De esta forma, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez confía en que Cadillac será capaz de sumar puntos en la presente temporada, además de que resaltó los trabajos que se realizan para cimentar y consolidar un proyecto que tiene grandes ambiciones.

Aunque los resultados no se le han dado al no sumar un solo punto y únicamente han sido capaces de superar a Aston Martin en cuanto a resultados, en la escudería estadounidense no hacen estruendo por esa situación y prefieren resaltar los importantes pasos que han dado en lo que va del año, en un equipo construido de cero.

“(De lo que más orgullosos nos sentimos es) del progreso que hemos conseguido. Si comparan dónde empezamos y dónde estamos ahora, además de los cimientos que estamos construyendo, es algo muy positivo”, comentó el tapatío de cara al Gran Premio de Hungría que se corre este fin de semana.

¿Cuántos puntos lleva y en qué lugar va ‘Checo’ Pérez en el 2026?

Desafortunadamente, ‘Checo’ Pérez tiene 0 puntos hasta el momento en el Campeonato de F1, por lo que va en último lugar del Mundial de Pilotos.

Nico Hulkenberg, Lance Stroll y Valteri Bottas también tienen 0 puntos en el Mundial 2026 de F1, por lo que comparten este último lugar con ‘Checo’.

Así también, ‘Checo’ Pérez añadió que Cadillac ha dejado claro está en la Fórmula 1 con “un proyecto serio”, del cual se siente orgulloso de pertenecer al ver hacia dónde apunta.

¿Sumar puntos es posible para Cadillac?

Con un equipo completamente comprometido en avanzar semana a semana, la tarea es mejorar en la fiabilidad de los monoplazas de ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, tarea que hasta ahora no han podido cumplir. Si lo logran hacer, las perspectivas cambiarán.

“En este momento la diferencia con los equipos de adelante sigue siendo demasiado grande para compensarla únicamente con el rendimiento. Pero confío en que, después del parón de verano, si logramos encontrar entre medio segundo y ocho décimas por vuelta, estaremos ahí. Eso es prácticamente lo que necesitamos para entrar en la pelea y aprovechar cualquier oportunidad cuando los demás tengan problemas”, explicó.

De esta forma, ‘Checo’ Pérez apunta a sus primeros puntos en la próxima carrera de F1, donde espera que las adecuaciones a su bólido sean suficientes para competir.