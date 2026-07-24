¿Quién juega hoy? Partidos y dónde ver la jornada 2 de la Liga MX este viernes 24 de julio

Partidos de hoy Liga MX Jornada 2 del torneo Apertura 2026

Hoy sí hay futbol. Este viernes 24 de julio se disputan dos partidos correspondientes a la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, teniendo como plato principal el Atlante vs América.

¿Quién juega hoy en la Liga MX?

Atlante recibirá al América en el Estadio Banorte, escenario que marcará el regreso de los Potros como locales en la máxima categoría.

El conjunto azulgrana intentará dejar atrás la derrota de 2-1 sufrida ante Necaxa en su presentación, además de estrenar oficialmente al experimentado guardameta colombiano David Ospina como uno de sus refuerzos más importantes.

Enfrente estará un América que comenzó el campeonato con una victoria de 1-0 sobre Querétaro bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. Las Águilas buscarán enlazar dos triunfos al inicio de un torneo por primera ocasión desde el Clausura 2024.

En enfrentamientos directos, el balance favorece a los azulcremas con 56 victorias, mientras que los Potros registran 44 triunfos.

La otra cita del día se desarrollará en el Estadio Caliente, donde Xolos recibirá a León. El conjunto dirigido por Sebastián Abreu llega motivado después de imponerse 3-1 a Tigres en la primera jornada.

León, dirigido por Javier Gandolfi, inició el Apertura 2026 con una derrota de 3-2 frente al Atlas.

Aunque León mantiene ventaja en el historial general, los antecedentes recientes favorecen a Tijuana. Los Xolos han ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos clubes.

Horarios y dónde ver los partidos de hoy viernes 24 de julio de la Liga MX

La jornada de este viernes contará con dos transmisiones para los aficionados que seguirán el Apertura 2026 desde casa.

Atlante vs América: el partido es a las 21:00 horas y podrá verse en vivo por Canal 7

Tijuana vs León: el partido es las 21:00 horas, tiempo del centro de México y la transmisión es por Fox ONE.