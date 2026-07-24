Clasificación GP de Hungría 2026 horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Checo Pérez en F1 (Pexels)

Este fin de semana inicia el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1, la última carrera antes del receso de verano. En la primera práctica del circuito de Hungaroring, las 11 escuderías se dieron cita en una de las pistas que, a diferencia de otros circuitos, prioriza la precisión y el manejo técnico por encima de la velocidad.

Debido a su diseño, los pilotos se ven obligados a mantener una constante en las curvas, pues cuenta con pocas oportunidades de adelanto para los corredores.

En la segunda práctica del Gran Premio, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en la lista, seguido de Charles Leclerc, a pesar de las dificultades de la pista y que cuenta con asfalto nuevo y baja adherencia.

A mitad de la sesión, los corredores interrumpieron su jornada por el impacto que sufrió el argentino Franco Colapinto contra las barreras, quien perdió la parte trasera de su vehículo.

‘Checo’ Pérez no ha logrado sumar puntos después de un año con Cadillac.

En tanto, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no ha logrado sumar puntos para Cadillac, manteniéndose en la zona media de la tabla, a pesar de ya contar con un año de adaptación. Asimismo, la escudería continúa ajustando su paquete de frenos para dar el mejor rendimiento el próximo domingo.

¿Horarios de la clasificación del GP de Hungría 2026?

En esta ocasión, el formato de la F1 regresa a sus ya tradicionales tres sesiones de práctica libre, clasificación el día sábado y carrera final el domingo.

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán seguir la tercera práctica libre del sábado 25 de julio en punto de las 14:30 horas, tiempo del centro de México. La clasificación se definirá el mismo día a partir de las 18:00 horas.

El Gran Premio de Hungría 2026 se celebrará el domingo 26 de julio a partir de las 7:00 horas y se espera que el clima con temperaturas altas en la pista pueda afectar la gestión de los neumáticos.

¿Dónde se podrá ver la F1 de Hungría?

En México, el Gran Premio de la F1 se podrá seguir a través de televisión de paga y en plataformas de streaming como: