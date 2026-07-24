Lucas Herbert sigue imparable en LIV Golf United Kingdom

LIV Golf- Ronda 2. Lucas Hebert firma un segundo recorrido de 66 golpes y se mantuvo en la punta de la clasificación en LIV Golf United Kingdom. (Foto espe)

Lucas Herbert firmó una tarjeta de 66 (-6) en la segunda ronda del LIV Golf United Kingdom y extendió su ventaja a -17 golpes sobre su más cercano perseguidor, pese a no jugar un golf impecable como el jueves, cuando firmó ronda de 61.

La ventaja del australiano sobre Bryson DeChambeau es de cuatro golpes cuando se ha jugado la mitad del torneo que se desarrolla en el JCB Golf & Country Club.

Entre los mexicanos participantes, Carlos Ortiz firmó recorrido de 68 golpes para Alcanzar a Abraham Ancer, que hizo 70, y ahora ambos comparten el duodécimo sitio en la clasificación general con -6 impactos. Ambos son los mejores latinos de la contienda.

Hebert, la estrella del equipo Ripper GC, habló sobre como vivió su segundo recorrido. “Si no hubiera jugado esa ronda el jueves, no estaría demasiado molesto ni preocupado”, dijo, después de que en la primera mitad de su recorrido llevaba -1 golpe, pero se recuperó en la segunda parte para concluir con -6 impactos.

Al preguntarle si el torneo se estaba convirtiendo en una contienda entre dos jugadores, con Bryson DeChambeau a cuatro golpes de distancia, Herbert se mostró cauto.

“Creo que Bryson tendrá que esforzarse para que siga siendo una carrera entre dos”, dijo. “Solo estamos a la mitad del camino. Queda mucho golf por jugar, pero sé que me encantaría que fuera una carrera entre dos con Bryson el domingo, o incluso una carrera individual si puedo”.

DeChambeau sigue con paso cauteloso

Bryson DeChambeau, el capitán del Crushers GC firmó una tarjeta de 67 golpes (-5) en la segunda ronda, alcanzando los -13 y manteniéndose en la segunda posición en solitario. El estadounidense saca tres golpes de ventaja al inglés Tyrrell Hatton, la estrella del Legión XIII confirmó su 66 inicial con un 68 (-4) el viernes, situándose con -10 golpes y en la tercera posición en solitario.

“Esta semana he tenido problemas con los putts de izquierda a derecha. Siento que la bola se me resbala de la cara del palo. Así que no estoy apuntando a la línea que quiero”, dijo, Hatton admitiendo que le sorprendió ver un putt en el hoyo 9 que entrara.

Rahm sigue sin recomponer el rumbo

Jon Rahm, capitán del Legión XIII, se recuperó en algo de su inicio sobre par de campo y con un recorrido de 70 (-2) suma -1, lejos de Hebert que está en la cima de la clasificación. Los españoles que están por delante de él son: Josele Ballester (-3), David Puig (-2), mientras Luis Masaveu le empata con -1 impacto.

El chileno Joaquín Niemann, capitán del equipo Torque GC no ha estado jugando fino en el Reino Unido lleva rondas de 73 y 72 para suma de +1 golpe y está cerca de los últimos clasificados.