Gilberto Mora, ¿Cuál es el valor del joven mexicano en el futbol?

Gilberto Mora Gilberto Mora es una de las promesas de los Xolos de Tijuana. (EFE/Gilberto Mora)

Gilberto Mora es una estrella naciente, es la próxima figura de la Selección Mexicana y un jugador reconocido en Xolos de Tijuana, pero ahora, luego del Mundial 2026, su valor se incrementó por sus buenas actuaciones en el torneo.

¿Quién debutó a Gilberto Mora con Xolos de Tijuana?

De esta forma, Gilberto Mora ya destaca entre las jóvenes promesas que hay en el futbol mexicano, por lo que ahora su destino estará en Europa, pero no será sino hasta el 2027 cundo emigre al extranjero.

Ahora, Gilberto Mora es sin duda la joya de la corona, con tan solo 17 años se ganó rápidamente un lugar, por lo que Xolos no dudó en ningún momento presumir a su joven talento.

Así también, sus habilidades lo llevaron al Mundial 2026 con la Selección Mexicana, en donde tras una gran actuación, logró elevar a más del doble su valor de mercado, según Transfermarkt.

Fue el DT Juan Carlos Osorio quien debutó a Mora y le dio continuidad en Xolos, por lo que apostaron por su talento y ahora está tasado en una auténtica millonada su pase.

¿Cuál es el valor actual de Gilberto Mora en el futbol?

Gilberto Mora ha visto crecer su valor de mercado, según el sitio Transfermarket, el futbolista de los Xolos tiene un costo de 25 millones de euros, por lo que no hay futbolista mexicano más caro que él en este momento.

En mayo del 2026, previo a la Copa del Mundo, Gilberto Mora tenía un valor de aproximadamente 10 millones de euros, pero ahora, en las arcas de Xolos se frotan las manos por este aumento de valor.

Hace dos años, Mora apenas valía 1 millón de euros, por lo que su crecimiento ha sido exponencial en muy poco tiempo y Xolos no dudará en pedir una millonada por su joven figura.

Por otra parte, hay equipos como el Borussia Dortmund, Liverpool y Manchester United, quienes mostraron interés por la joven promesa, así que no será raro verlo crecer en el extranjero en poco tiempo.

Su representante, Rafaela Pimienta, dijo que Gilberto Mora tiene el talento suficiente para estar en algún club grande de Europa, pero todo depende de la decisión que tomen en un futuro cercano.