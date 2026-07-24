Vozinha ya tiene equipo: Colo-Colo confirma la llegada del portero de Cabo Verde

Vozinha El arquero de Cabo Verde defenderá la camiseta de Colo Colo (EFE)

Colo-Colo confirmó que alcanzó un acuerdo con Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, el experimentado guardameta de la selección de Cabo Verde que sorprendió al futbol internacional con sus actuaciones en el Mundial.

La directiva del conjunto chileno dio por cerrada la negociación a falta de los procedimientos habituales previos a la firma del contrato, con lo que el arquero de 40 años se perfila para convertirse en uno de los refuerzos más mediáticos del futbol sudamericano.

Colo-Colo confirma acuerdo con Vozinha

El presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, anunció que el club ya tiene un acuerdo con el portero caboverdiano y aseguró que únicamente restan algunos aspectos administrativos antes de oficializar la incorporación.

El dirigente explicó que tanto el entorno del futbolista como su representante ya dieron el visto bueno a la propuesta presentada por la institución.

Aunque no reveló la duración del contrato ni las condiciones económicas del convenio, Mosa adelantó que Vozinha viajará en los próximos días a Chile para realizar los exámenes médicos.

Además, en sus redes sociales el club chileno ya publicó un adelanto dde su nuevo fichaje.

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Te esperamos en el Estadio Monumental 🏟⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026

El Mundial 2026 impulsó la carrera de Vozinha

El guardameta disputó los cuatro encuentros de Cabo Verde en la competencia y recibió cinco anotaciones. Entre sus actuaciones más recordadas sobresale el empate sin goles frente a España, vigente campeona del mundo.

También ofreció una actuación sobresaliente frente a Argentina. Aunque el combinado sudamericano terminó imponiéndose 3-2 en tiempo extra para avanzar a los octavos de final.