¡México abre la fiesta centroamericana!

XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Como hace 100 años, la delegación mexicana abrió la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Agencia EFE)

Los abanderados Juan Manuel Celaya y Gabriela Rodríguez encabezaron el desfile de México en la apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en medio de la alegría por el evento que significa para todos los invitados el inicio del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

México asume el reto de superar las 146 medallas de oro que ganó en la anterior justa regional en San Salvador 2023, para ello cuenta con poco más de una decena de medallistas mundiales y olímpicos que se han comprometido en poner en alto el nombre de su país.

Entre las principales figuras que competirán en Santo Domingo se destacan la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz y el clavadista mexicano Osmar Olvera, junto a otros atletas con títulos mundiales, medallas olímpicas y récords internacionales.

El desfile de las delegaciones y el encendido del pebetero marcaron el inicio oficial de una edición que reunirá durante las próximas semanas a unos 6,200 deportistas de la región, que competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3,244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas clasificatorias para competencias internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.

Previo al encendido del pebetero y de los discursos oficiales de bienvenida a todos los países participantes, hubo música, alegría, danza y una coreografía aérea con más de un millar de drones dieron comienzo a la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

GRAN ESPECTÁCULO

Juegos Centroamericanos y del Caribe - Inauguración. Las luces en la inauguración fueron espectaculares.

República Dominicana abrió las puertas a la mayor cita deportiva de la región, que este año celebra el centenario de vigencia.

Es la tercera vez que este país celebra la justa regional.El Estadio Olímpico Félix Sánchez fue el escenario de un espectáculo de 90 minutos que recorrió los cien años de historia de los Juegos y rindió homenaje a la identidad dominicana, sin dejar de lado la diversidad cultural que caracteriza a Centroamérica y el Caribe.

Más de 900 bailarines ocuparon el terreno del estadio en una puesta en escena que reunió al Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y academias de distintas provincias, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

La fiesta tuvo como banda sonora el tema oficial “Corazón de Fiesta”, interpretado por la agrupación dominicana Ilegales, mientras el colorido de las coreografías se combinó con un despliegue tecnológico que incluyó más de 30.000 dispositivos LED distribuidos entre los asistentes, un espectáculo de luces láser y una exhibición aérea con 1.100 drones que convirtió el cielo sobre el estadio en una extensión del escenario.

LAS PRIMERAS MEDALLAS HOY

La organización de los Juegos requirió una inversión de unos 154,2 millones de dólares, destinada principalmente a la construcción y remodelación de instalaciones deportivas y a la preparación de la delegación anfitriona, integrada por 720 deportistas.

Aunque la inauguración oficial se celebró este viernes, algunas competencias del calendario de los Juegos comenzaron el 20 de julio. Polo acuático, bádminton en dobles mixtos, judo y taekwondo ya han avanzado y este sábado deben entregar las primeras medallas.