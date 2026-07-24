Pogacar buscará ayudar a Del Toro en la etapa reina del Tour de Francia

Tour de Francia- Etapa 19. Isaac del Toro felicita a Tadej Pogacar por su hazaña en el mítico Alpe d'Huez, donde el esloveno impuso nuevo récord. (EFD)

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se mostró feliz por mantener y reforzar en unos segundos la tercera plaza de la clasificación general en la etapa 19 del Tour de Francia, “un buen día para el equipo con el triunfo de Pogacar”, y advirtió de la dificultad de la etapa reina de este sábado, que será “una gran batalla”.

“Creo que ha sido un buen día para el equipo. Tadej ha estado increíble en una subida muy bonita. Yo la subí por primera vez y ha sido algo espectacular, he terminado muy feliz con la experiencia y con el resultado”, dijo el ciclista de Ensenada.

“La etapa de mañana será una gran batalla. Quedan dos días de Tour. Este sábado espero más o menos lo mismo que hoy. Quizás sea un poco más movida, porque el comienzo puede ser un poco más complicado, pero el desenlace debería ser similar”, concluyó.

Pogacar no se olvida de quien le ha ayudado

Tadel Pogacar, que ganó de amarillo en la cima del mítico Alpe d’Huez, ensalzó el ambiente de la subida final y aseguró que la prioridad será ayudar a que su compañero mexicano Isaac del Toro para que acabe en el tercer puesto de la general.

“El sábado es la etapa reina, es una dura jornada de montaña. Tengo confianza. Pero creo que buscaremos que Isaac acabe con el maillot blanco (de mejor joven) y en el podio”, indicó el esloveno.

Pese a que cuenta con 7.11 minutos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, Pogacar afirmó que la carrera no está terminada y que “hay que seguir concentrados”.

Del Toro, tercero en la general, está ahora a 9 minutos 42 segundos del líder y a más de 2m de Remco Evenepoel, ocupante del segundo lugar general.

Tour de Francia 2026 -Etapa 19. Isaac del Toro sigue como firme líder de los jóvenes en el Tour de Francia. (EFE)

El mexicano resiste el empuje de Paul Seixas

Tras la etapa 19, Del Toro, saca 24 segundos de ventaja sobre el francés de 19 años Paul Seixas, quien no da por perdida la lucha por el podio.

“En el tramo final no estaba en mi mejor situación, pero creo que he conseguido limitar los daños. Al final no ha sido un mal día y sigo en la lucha por el podio. Queda la jornada de mañana, sé que será duro, pero que se jugará en la carretera”, señaló el ciclista del Decathlon.

Seixas es el ciclista más joven que participaba en el Tour desde 1937 y el más joven que hizo el ascenso al Alpe d’Huez, aseguró que fue “uno de los días más duros sobre la bicicleta”.

La etapa reina para la víspera de la llegada a París será de 170,9 km entre Le Bourg D’Oisans que incluye tres puertos de categoría especial, uno de primera y 5.45 metros de desnivel acumulado. Última prueba para el pelotón, pero explosiva, todo un reto selectivo y de resistencia con las fuerzas ya justas.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG)

2. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 7’11”

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +9’42”

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +10’06”

5. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +13’00”

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +13’09”

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +15:58″

8. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) +21:15″

9. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +21:30″

10. Jordan Jegat (TotalEnergies) +23:21″