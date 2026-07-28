Vozinha ¿Por qué Vozinha no podría poner su apodo en su playera cuando juegue en Colo-Colo? (MexSport (Jorge Martínez))

Tras destacar con la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026, el guardameta Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, llegó como nuevo refuerzo de Colo-Colo por los próximos 18 meses.

Sin embargo, a su arribo al fútbol chileno, el jugador se ha topado con un inesperado obstáculo reglamentario que le impedirá lucir su icónico apodo en la camiseta.

¿Por qué Josimar Dias no puede utilizar su apodo en la camiseta?

El futbolista caboverdiano es ampliamente reconocido en el mundo del fútbol por el sobrenombre de Vozinha que en portugués significa abuelita.

A pesar de ser su sello de identidad en la cancha, el jugador no podrá plasmar este apodo en la espalda de su indumentaria debido a las normativas vigentes en la liga chilena.

¿Por qué la normativa chilena prohíbe el uso de apodos o sobrenombres?

Según el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), las camisetas de los clubes deben llevar de manera exclusiva el apellido paterno o materno del futbolista. La normativa prohíbe estrictamente el uso de apodos o seudónimos en la indumentaria durante los partidos oficiales.

Esta medida fue impuesta por la ANFP con el fin de estandarizar la identificación formal de los jugadores, facilitando el control en las planillas oficiales y el seguimiento durante las transmisiones por televisión.

De esta manera, el arquero deberá llevar inscritos sus apellidos de nacimiento, Évora Dias, en el dorsal.

¿Qué pasa si el jugador no cumple con este reglamento?

En caso de ignorar la normativa establecida por la ANFP y saltarse las reglas sobre la identificación en la camiseta, el incumplimiento conlleva sanciones directas: el jugador puede ser amonestado con tarjeta amarilla y recibiría una multa económica de hasta 20 UF (moneda de cuenta de Chile).