Liga Nacional de Guatemala se disculpa tras publicación racista contra Cecilia Lee: ¿Qué dijeron sobre la atleta mexicana de Taekwondo?

Disculpa de la Liga Nacional de Guatemala Cecilia Lee y el Comité Olímpico Mexicano alzaron la voz contra la Liga Nacional de Guatemala por comentario racista dirigido a la atleta nacida en Monterrey.

La XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Santo Domingo 2026), competencia internacional que reúne a más de seis mil atletas de treinta y siete países, fueron el centro de la polémica en redes sociales después de que la cuenta oficial de la Liga Nacional de Guatemala realizara un comentario racista dirigido a la atleta mexicana Cecilia Lee Kim, nacida en Monterrey, Nuevo León, y especialista de la modalidad poomsae en Taekwondo.

“Reducir la identidad de una persona y un País a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos”, declaró la profesional mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en respuesta a la institución guatemalteca.

Dado que el Comité Olímpico Mexicano también rechazó la expresión racista del organismo, sumado a los señalamientos públicos en redes sociales, la Liga Nacional de Guatemala ofreció una disculpa dirigida a la atleta mexicana, la comunidad deportiva y los medios de comunicación.

¿Cuál fue el “comentario racista” de la Liga Nacional de Guatemala dirigido a la mexicana Cecilia Lee?

La modalidad poomsae del Taekwondo, en la que Cecilia Lee es especialista, se caracteriza secuencias de técnicas de defensa y ataque que se ejecutan en un orden preciso frente a un oponente imaginario.

Como representante de México, la atleta ganó la medalla de oro en la prueba de parejas mixtas durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en los que participó haciendo equipo con William Arroyo; por otra parte, Lee Kim también conquistó el bronce en categoría individual femenil de la misma competencia.

Ahora, en los Juegos Santo Domingo 2026, Cecilia volvió al podio tras hacerse con otra medalla de oro en equipo, mientras que la competencia individual le brindó la plata, por detrás de Alejandra Higueros, quien compitió para Guatemala.

Sin embargo, el triunfo de las dos ateltas se vio eclipsado por la publicación que la Liga Nacional de Guatemala realizó para festejar el logro de su nación. Abriendo con el titular: “México llevó una coreana, pero no pudo con nuestra campeona”, lo que inmediatamente llamó la atención del público mexicano, quienes reafirmaron la nacionalidad de su atleta y denunciaron el racismo del comentario al considerar que la Liga Nacional GT se basó únicamente en el aspecto físico para emitir su juicio.

Cecilia Lee Kim —quien es hija de madre y padre surcoreanos, pero que nació en Monterrey, Nuevo León— capturó la publicación del organismo deportivo para responder a ella desde un post individual en su cuenta de Instagram, declarando sentir “gran pena y vergüenza” a ese tipo de publicaciones, especialmente cuando son emitidas por parte de instituciones deportivas.

“Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina”, declaró la atleta, resaltando que la historia, la cultura y la identidad del país son lo que determina la nacionalidad del atleta representante de una nación, no la apariencia física.

Por su parte, el Comité Olímpico Mexicano (COM), también realizó un comunicado en defensa de Cecilia Lee, el cual difundió en redes sociales para reafirmar su rechazo a cualquier expresión discriminatoria dirigida hacia atletas mexicanos y mexicanas.

“La publicación de la página @liganacional_gt reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cábida en el ámbito deportivo ni en ningún otro espacio”, condenó el organismo mexicano.

Liga Nacional de Guatemala se disculpa tras comentario racista: “sacaron el mensaje de su contexto real”

Después de que la publicación se hiciera viral, obteniendo no sólo señalamientos del público general, sino respuesta de la atleta mexicana involucrada y el Comité Olímpico Mexicano, la Liga Nacional de Guatemala realizó una disculpa en su cuenta de Instagram, la cual dirigió a la comunidad deportiva, medios de comunicación y personas interesadas en general.

“​Queremos ofrecer una disculpa pública y sincera a la talentosa atleta mexicana @leececy (cuenta en redes de Cecilia Lee)", elaborando que el organismo deportivo guatemalteco no tuvo fines de racismo o discriminación en su publicación, sino que ésta fue “sacada de contexto” por medios de comunicación y “malinterpretada” por diversos sectores de la sociedad mexicana.

La Liga Nacional de Guatemala especificó que su error “radicó en no investigar a profundidad los antecedentes de Cecilia”, sin embargo, el público en redes sociales no se mostró satisfecho con la disculpa, pues señalan que la institución no ha tomado la responsabilidad completa de la situación, sino que se limitaron a “justificar” la expresión anteriormente usada.

“El propósito de nuestra publicación era expresar un acto de admiración hacia las personas surcoreanas por su condición de potencia mundial en la disciplina de taekwondo”, aclaró la cuenta oficial del organismo.

No obstante, internautas rectificaron que al afirmar que México había “llevado una coreana” enviaba un mensaje claro de que “no la consideraban realmente mexicana por su apariencia, nadie sacó nada de contexto”.