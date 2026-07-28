Luis Carrera obtiene medalla de plata en los JCC Santo Domingo 2026

XXV JCC Santo Domingo 2026. Luis Carrera, medalla de plata) y Fernanda Lira, ocupante del cuarto sitio general, lucen la bandera de México.

De dos mexicanos aspirantes a medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026, sólo Luis Carrera rescató presea de plata, mientras Fernanda Lira terminó en el cuarto sitio en el sector femenil, del torneo que durante cuatro rondas se celebró en Corales de Puntacana Resort.

México envió a sus jugadores profesionales a la justa centrocaribeña con la intención de que ambos ocuparan un lugar en el podio de premiación, pero sólo lo consiguió Carrera, quien juega en el Sunshine Tour y es reserva de LIV Golf, y lo hizo en el segundo lugar al terminar detrás del guatemalteco José Manuel Toledo, quien se erigió campeón.

Con recorridos de 69, 74, 678 y 70 para un total de 280 impactos (-7) Luis Carrera tuvo pocas opciones de arrebatar a Toledo el primer lugar de la competencia después de iniciar con un 64 y le siguieron un 69, 67 y 71 para llevarse la medalla de oro con 271 (-17).

XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Luis Carrera jugando golf en Corales Punta Cana. (FMG)

Toledo, jugador del Asian Tour, estuvo firme en la cima desde el inicio y nunca se vio amenazado por alguno de los 14 jugadores inscritos en la competencia varonil, incluso se dio el lujo de sacar ventaja de nueve golpes de distancia a Carrera en la lucha por el título.

La medalla de bronce en el golf masculino fue para el jugador local Guillermo Ramón Pumaral quien terminó con 281 impactos (-7).

En el sector femenil las medallas se las repartieron, la colombiana María Bohorquez después de concluir con 284 golpes (-4), la puertorriqueña María Fernanda Torres 288 (E) y Vanessa Alexandra Gilly (VEN).

La mexicana Fernanda Lira, jugadora del Ladies European Tour (LET) tuvo recorridos de 75, 76, 74 y 71 para un acumulado de 296 (+8), que no le permitieron mejorar su medalla de bronce conquistada en San Salvador 2023.