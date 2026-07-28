Guido Pizarro renunció a Tigres y deja de ser el DT del equipo de la UANL

Guido Pizarro Guido Pizarro, exjugador y exentrenador de los Tigres dejará el cargo luego de dos partidos sin ganar en el actual torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Foto: Cuartoscuro (Chris Noyola )

El entrenador argentino Guido Pizarro presentó este jueves 28 de julio su renuncia a los Tigres. Tras dos jornadas disputadas en el Apertura 2026 de la Liga MX, el estratega informó que no continuará más con el cuadro regiomontano, quien suma un empate y una derrota en lo que va del campeonato. Así lo dio a conocer la institución a través de un comunicado.

¿Por qué renunció Guido Pizarro a Tigres?

De acuerdo con el comunicado oficial del clubs, el estratega argentino presentó su renuncia por motivos personales, la cual fue aceptada por la directiva felina. Hasta el momento, Tigres no ha detallado públicamente diferencias operativas o internas, aunque fuentes periodísticas habían adelantado tensiones relacionadas con el proyecto deportivo y la gestión reciente.

En su comunicado, Tigres UANL agradeció la labor de Pizarro tanto como jugador histórico como en su rol de entrenador. El club señaló que la renuncia se da por motivos personales del estratega y confirmó que trabajará de inmediato en la designación de un sucesor. Hernán Elizondo asumiría de forma interina, según reportes de la jornada.

Especialistas y analistas han señalado que el argentino optó por dar un paso al costado al sentir que ya no contaba con la fuerza o las condiciones necesarias para continuar al frente del plantel.

La era de Guido Pizarro con Tigres

Pizarro asumió el cargo en marzo de 2025 tras el cese de Veljko Paunović y su propio retiro como futbolista. Dirigió 73 partidos oficiales, con un saldo de 33 victorias, 21 empates y 19 derrotas, para un promedio de 1.64 puntos por partido. Su etapa se caracterizó por regularidad en torneos locales, aunque sin títulos mayores que consolidaran su proyecto a largo plazo.

La directiva regiomontana enfrenta ahora la urgencia de definir un nuevo timonel para el resto del Apertura 2026, en un contexto de presión por resultados y ajustes en el plantel. Se espera un comunicado más detallado o conferencia de prensa en las próximas horas para ampliar sobre el futuro inmediato del equipo.