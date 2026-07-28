¿Quién es Óscar Perea, nuevo refuerzo del América para el Apertura 2026?

Óscar Perea Óscar Perea es el flamante refuerzo para las Águilas en este semestre. (@ClubAme)

Luego de varias semanas donde las Águilas del América no presentaron ningún refuerzo, ahora, el cuadro azulcrema sorprendió al presentar a Óscar Perea, un colombiano que podría hacer la diferencia en el equipo en el Apertura 2026.

¿Quién es Óscar Perea, el refuerzo del América?

De esta forma, el colombiano Óscar Perea, jugador que llega a la Liga MX procedente del balompié de Europa es técnicamente el primer refuerzo el América para este torneo.

“Mi nueva casa. La misma pasión y sed por ganar. Juguemos juntos. Hola, soy Óscar Perea y ya soy águila”, expresó el jugador a su llegada en redes sociales.

A través de sus redes sociales, el América dio la bienvenida oficial al sudamericano que se une a sus filas tras su paso por el AVS de Portugal, pero quiere llegar a ‘romperla’ al balompié mexicano.

“De Colombia, con sed por ganarlo todo. Es momento de volar juntos, Óscar Perea Es Águila. Perea ocupará una de las plazas de No Formado en México (NFM) con las que cuenta el América, equipo que suma una victoria y un empate en lo que va del Apertura 2026”, dijo el América en redes sociales.

Óscar Perea es un jugador Colombiano de 20 años, juega como extremo izquierdo y aunque jugó en Portugal, su carta pertenece al al Racing de Estrasburgo de Francia.

¿Dónde jugó Óscar Perea antes de llegar al América?

Así también, Perea comenzó su carrera en las filas del Atlético Nacional y fue uno de los mejores jugadores de su generación, por lo que América busca en él a una figura.

Su paso al extranjero se concretó el 2 de julio de 2024, cuando fue fichado por el Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia por una cifra arriba de los 5 millones de euros.

Para el 1 de septiembre de 2025, Perea fue cedido a préstamo al AVS FS de Portugal, etapa que concluyó el 30 de junio de 2026 y ahora vestirá los colores del América.

¿Cuándo y cómo ver el América vs. Santos de la Liga MX?

De esta forma, América enfrentará a Santos Laguna el próximo domingo 2 de agosto, cuando estén en el Estadio Banorte. El juego será a las 17:00 horas y lo transmitirá ViX en vivo.

Se espera que Perea se incorpore de inmediato al cuadro azulcrema, sin embargo, es poco probable que haga su debut en la Liga MX este fin de semana.