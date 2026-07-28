¿España o Países Bajos, cuál será el próximo equipo de Edson Álvarez?

Edson Álvarez El jugador mexicano es observado por diversos equipos europeos para continuar su carrera. (Mexsport)

Edson Álvarez tuvo un Mundial 2026 irregular con la Selección de México, luego de que el Tri quedara eliminado contra Inglaterra, el mexicano ahora busca un nuevo hogar, por lo que podría emigrar a Países Bajos o España.

¿Qué equipo de la Eredivisie quiere contratar a Edson Álvarez?

De esta forma, el Ajax ya tuvo acercamientos con Edson Álvarez, según el diario neerlandés De Telegraaf, por lo que el ‘Machín’ espera alguna oferta atractiva para dar el sí y continuar su carrera en Europa.

Así también, el West Ham es dueño del mexicano, pero en el último año, el equipo decidió prestarlo al Fenerbahce de Turquía.

Pero el Ajax también quiere volver a contar con Edson Álvarez, por lo que Jordi Cruyff ya se habría comunicado con el mexicano para hacerle saber su plan con él en sus filas.

¿Qué equipos buscan fichar a Edson Álvarez?

El principal rival del Ajax es la Real Sociedad de España, ya que presentó una propuesta por el 50 por ciento de sus derechos y una cantidad que ronda los 7.5 millones de euros, por lo que falta que el West Ham acceda a la petición.

Si firma con el Ajax, Edson Álvarez volvería a un club donde jugó en 2019 y en cuatro temporadas jugó 147 partidos oficiales, marcó 13 goles, dio seis asistencias y ganó dos títulos de la Eredivisie.

¿Cuál es el valor de Edson Álvarez en el futbol?

Esta oferta no luce del todo mala, pero el West Ham quiere al menos 15 millones de euros por el mexicano, por lo que se ve complicado ese precio y tendrán que continuar negociando.

Cuando tuvo éxito, el West Ham lo compró por 38 millones de euros, pero su valor va a la baja, debido a que no rindió en los últimos años como se esperaba y tuvo un mal desempeño en el Mundial 2026.