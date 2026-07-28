¿Quién es Cecilia Lee, la atleta que sufrió de racismo por una publicación de Guatemala en los JCC Santo Domingo 2026?

Cecilia Lee Cecilia Lee ganó Plata en la modalidad de Pomsae. (@Leececy)

Una de las atletas mexicanas que brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 es Cecilia Lee, quien obtuvo medalla de plata en Tae Kwon Do, sin embargo, también fue víctima de un comentario racista durante el certamen.

¿Cómo fue el acto racista contra la mexicana Cecilia Lee?

Luego de que Cecilia Lee quedara por debajo de la guatemalteca Alejandra Higueros, la cuenta oficial de la Liga Nacional de ese país publicó un polémico mensaje, en cuál se expresaba hacia los rasgos físicos de la competidora tricolor.

De esta forma, Cecilia Lee delató a la publicación y desató críticas en redes sociales por el lenguaje utilizado, ya que hacía énfasis en sus rasgos y no en el espíritu de competencia.

Antes del posteo, la guatemalteca Alejandra Higueros obtuvo el oro con 8.530 puntos, por encima de los 8.390 de Lee, quien portó orgullosa la medalla de plata obtenida en la competencia.

Cecilia Lee reacción ante la publicación racista de la Liga de Guatemala

Luego de esa publicación, Cecilia Lee utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad y lamentó que una institución deportiva hiciera este tipo de señalamientos.

“Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más porque es la página de una Liga nacional deportiva”, dijo Lee en redes sociales.

Así también, el Comité Olímpico Mexicano (COM) también reaccionó al caso y condenó cualquier manifestación discriminatoria contra las atletas tricolores, por lo que pidió que este tipo de comentarios no sean parte de alguna competencia.

“El Comité Olímpico Mexicano rechaza de manera categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida a nuestras atletas. La publicación de la página @liganacional_gt reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cabida en el ámbito deportivo ni en ningún otro espacio”, señaló el organismo.

Ante esta situación, la página de la Liga Nacional GT ofreció una disculpa pública a la taekwondoína mexicana Cecilia Lee por los lamentables comentarios discriminatorios que publicó en sus redes sociales.

Además, la publicación original fue eliminada tras la ola de críticas y no trascendió si habrá alguna sanción disciplinaria de los organizadores por esta situación.

¿Quién es Cecilia Lee, la atleta mexicana que sufrió disciminación en los JCC Santo Domingo 2026?

Por otra parte, Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es una taekwondoína mexicana especialista en la modalidad de poomsae y es originaria de Monterrey, Nuevo León, además que es uno de los nuevos talentos que empujan fuerte para ser una estrella en la modalidad.

Antes de la medalla de plata obtenida en Santo Domingo 2026, Cecilia Lee ganó la presea de oro en parejas mixtas junto a William Arroyo y bronce individual en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, por lo que ya tiene experiencia en competencias internacionales.