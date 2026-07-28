EA Sports FC27: ¿Cuáles son los precios y diferencias entre la versión Ultimate y Ultimate Plus?

EA Sports FC Electronic Arts reveló precios oficiales para las tres ediciones de la nueva entrega de su simulador de futbol FC27.

La saga de videojuegos de simulación de futbol creada por Electronic Arts (EA), surgió en 2023 como la sucesora de la histórica serie FIFA, después de que finalizara el acuerdo de licencia entre el máximo organismo del futbol mundial y la desarrolladora. La entrega más reciente de esta saga es EA Sports FC27, que pretende incorporar mejores gráficas y tecnología de movimiento avanzada.

Tras liberar el tráiler oficial del nuevo simulador, EA Sports —división de encargada de los videojuegos deportivos en la compañía— también reveló los precios oficiales de las tres ediciones, cada una de ellas caracterizada por distintos beneficios y limitaciones según su costo.

EA Sports FC27: ¿cuál es el costo de las ediciones Standard, Ultimate y Ultimate Plus?

Con un lanzamiento general programado para el 25 de septiembre, disponible en consolas como XBOX One, Playstation 4, PC, XBOX Series S y X, y Playstation 5, el FC27 de EA Sports pretende incrementar la experiencia inmersiva en el mundo del futbol internacional, creando una experiencia única para cada usuario o usuaria.

Welcome to The World's Game in #FC27, launching September 25.



Experience a football playground in The Grounds, feel greater control with community-driven gameplay updates, and enjoy all-new features across every mode. Pre-order #FC27 now: https://t.co/z9UfIl9X7M pic.twitter.com/Ys5lLAvChS — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 23, 2026

Sin embargo, los precios del nuevo videojuego de simulación igualan el entusiasmo de su público fanático, ya que aquellos y aquellas que deseen adquirirlo —en cualquiera de sus tres versiones— tendrá que prepararse para entregar una suma considerable, en comparación a ediciones anteriores, por la experiencia futbolera.

Edición Standard : $69.99 dólares ($1,227 pesos MXN).

: $69.99 dólares ($1,227 pesos MXN). Edición Ultimate : $99.99 dólares ($1,753 pesos MXN).

: $99.99 dólares ($1,753 pesos MXN). Ultimate Plus: $149.99 dólares ($2,629 pesos MXN).

La versión estándar se mantiene en el costo regular del videojuego, no obstante, las versiones Ultimate contarán con beneficios de acceso anticipado y otras mejoras a la experiencia inmersiva.

Diferencias entre las versiones Standard, Ultimate y Ultimate Plus en EA Sports FC27

Dado que ya puede realizarse la reservación de la nueva entrega del EA Sports FC en las tiendas digitales de la consola en tu dominio, algunos fanáticos y fanáticas del simulador de futbol han expresado dudas respecto a la diferencia entre las versiones, deseando seleccionar la opción correcta dependiendo el precio y beneficios de cada edición.

Comparing the full benefits of Ultimate Plus Edition.



10,000 FC Points ✔

Season 1-5 Premium Pass ✔

Hall of FUT Player Pick ✔



Pre-order #FC27 now: https://t.co/z9UfIl9pie pic.twitter.com/w3cImhTCF5 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 28, 2026

Para realizar tu elección, considera las siguientes distinciones entre las versiones:

Edición Standard : Ícono con 92+ GLB , desafíos de carrera por reservar, 3 íconos/héroes en Carrera de DT , entrenador 5 estrellas, reclutador juvenil 5 estrellas, sudadera distintiva de The Grounds , contenido adicional de The Grounds .

: Ícono con , desafíos de carrera por reservar, 3 íconos/héroes en , entrenador 5 estrellas, reclutador juvenil 5 estrellas, sudadera distintiva de , contenido adicional de . Edición Ultimate : Ícono con 85+ GLB , espacio de EVO de futbolista, acceso anticipado de 7 días , pase premium de la temporada 1, 6 mil FC Points por 3 meses , contenido inmediato de FC26, contenido de Carrera y The Grounds .

: Ícono con , espacio de EVO de futbolista, , pase premium de la temporada 1, , contenido inmediato de FC26, contenido de Carrera y . Edición Ultimate Plus: Ícono con 85+ GLB, elección de jugador del Salón FUT (1 de 5 opciones), espacio de EVO adicional, acceso anticipado de 7 días, pases premium de la temporada 1-5, 10 mil FC Points por 5 meses, contenido de FC26 (evolución especial que sube los atributos físicos a 99).

El juego incluirá importantes mejoras en la Inteligencia Artificial, un mercado de fichajes renovado para el Modo Carrera y añadirá The Grounds, un espacio de fútbol social de mundo abierto; fue presentada como una de las grandes apuestas del EA Sports FC27.