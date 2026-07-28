El remo de México suma dos oros más para segur dominando los JCC Santo Domingo 2026

JCC Santo Domingo 2026. Melissa Márquez, Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa y Ximena Castellanos dominaron la prueba W4X (Conade)

Falta un día para que las actividades de remo lleguen a su fin en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y México continúa firme en su dominio al sumar seis medallas de oro, por delante de Cuba con tres oros y de Venezuela con 2 doradas.

En la jornada del martes, el remo mexicano se llevó la victoria en prueba pareja mixta sin timonel con Rafael Mejía y Maite Arrillaga, quienes registraron 7:39:31 minutos.

“Estamos muy contentos, es una experiencia nueva para nosotros ya que es la primera vez que se corre esta prueba en los Juegos, la disfrutamos mucho y buscamos sacar nuestra mejor versión. No teníamos nada que perder y todo que ganar, además es una gran satisfacción aportar una medalla a nuestra delegación y más si es de oro; entonces felices y con ganas de buscar más”, dijo Rafael Mejía, tras recibir su presea de oro.

Posteriormente, Melissa Márquez, Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa y Ximena Castellanos también dominaron la prueba W4X. De ese cuarteto mexicano, Melissa y Aylin se convirtieron en triple campeonas centroamericanas en esta edición de los juegos.

“Este oro es el esfuerzo que hubo día a día en cada entrenamiento, la entrega de cada una para poder llegar a lo más alto del pódium. Me siento muy feliz, fue una carrera muy reñida, pero muy orgullosa de poder dar el máximo”, declaró Ximena Castellanos,

Con la medalla de plata se quedó el equipo cuádruple masculino con Alexis López, 4Roberto Ahumada, Andre Simsch y Miguel Carballo.