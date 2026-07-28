Oro Iberoamericano para México y la UNAM

Braulio Fernández Solares, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y deportista de la Asociación de Atletismo de la UNAM, logró medalla de oro en la prueba de relevos 4x400 metros varonil

La Selección Mexicana sub- 20 se vistió de oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo U20, de la Asociación Iberoamericana de Atletismo,celebrado del 19 al 21 de junio en Lima, Perú. La presea llegó gracias a Braulio Fernández Solares, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y deportista de la Asociación de Atletismo de la UNAM.

El auriazul pasó en el segundo turno del equipo mexicano de relevos, que también conformaron Juan Francisco Ibarra García, del estado de Sonora; Maximiliano Saucedo Sánchez, de Nuevo León; y Gerardo Hernández Aguirre, de Chihuahua. La medalla fue obtenida con un tiempo de tres minutos, 12 segundos y 32 centésimas, por delante de los representativos de Colombia y Chile, quienes quedaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

“Fue un sentimiento muy grato que el trabajo en conjunto se haya visto reflejado en el mejor resultado posible que es el primer lugar. No se rompió el récord que buscábamos (tres minutos con 10 segundos), pero se obtuvo la medalla de oro y hasta el momento es mi mayor logro deportivo”, expresó unamita tras concluir con éxito la prueba.

En el arranque de la prueba, Colombia se fue al frente, pero para el segundo relevo ya tenía la delantera el representativo azteca, y aunque por un momento perdieron la posición de honor con Chile, el esfuerzo colectivo les valió para alcanzar lo más alto del podio en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), de la capital peruana, que también será sede de los próximos Juegos Panamericanos 2027.

“Esta medalla es de todos los que están alrededor de mí, que me acompañan todos los días y que me apoyan. Ellos hacen que sea mucho más fácil llevar la escuela y el entrenamiento. Hice buen trabajo, no me rajé y mantuve en primer lugar al relevo”, ahondó el atleta universitario.

En suma, el representativo mexicano en este Campeonato Iberoamericano de Atletismo U20 logró un total de nueve medallas (tres de oro, dos de plata y cuatro de bronce). En el certamen compitieron atletas de países como Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, España, entre otros.

Braulio Fernández fue tomado en cuenta para este evento en Lima gracias a haberse colocado como el tercer mejor corredor de su categoría en México, en la prueba de 400 metros planos, luego de hacer un tiempo de 47.67 en el Campeonato Nacional Universitario ANUIES, donde obtuvo plata en esos 400 metros y otro metal argento en la prueba de relevos 4x400 metros varonil, ambos en representación de la UNAM.

El siguiente reto para el atleta auriazul con el representativo azteca es en la misma competencia de relevos en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se celebrará en Eugene, Oregón, del 5 al 9 de agosto. Este certamen se celebrará en las instalaciones del Hayward Field de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, y reunirá a los mejores atletas de pista y campo menores de 20 años de todo el mundo.

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