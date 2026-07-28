Liga MX: ¿Cuántos técnicos mexicanos hay en el Apertura 2026 y qué equipos dirigen? Conoce quiénes son los directores técnicos mexicanos en el Apertura 2026 de la Liga MX (CUARTOSCURO.COM)

Con el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, conoce quiénes son los técnicos mexicanos y qué equipos dirigen para este campeonato.

A diferencia del torneo anterior de la Liga MX, donde solo 3 directores iniciaron el Clausura 2026, en esta ocasión hubo un ligero incremento en la presencia de entrenadores mexicanos.

¿Cuántos directores técnicos mexicanos hay en la Liga MX para el Apertura 2026?

Para el Torneo Apertura de la Liga MX, son 5 los directores técnicos mexicanos dirigiendo equipos en este torneo. Sin embargo, a pesar del incremento de entrenadores originarios de México, la cifra continúa siendo baja si se compara con los 6 técnicos argentinos que dirigen equipos en este torneo.

A su vez, el Apertura 2026 también tiene presencia de 6 técnicos de otros países como Uruguay, Portugal y Chile.

¿Quiénes son los técnicos mexicanos del Apertura 2026 y qué equipos dirigen?

Los 5 técnicos mexicanos del Apertura 2026 y los equipos que dirigen son: Joel Huiqui del Cruz Azul, Miguel Herrera con Atlante, Benjamín Mora en Pachuca, Diego Mejía con el Atlético de San Luis y Gerardo Espinoza en Puebla.

Por otra parte, los estrategas argentinos que dirigen equipos en el Torneo de la Liga MX son: Esteban Solari con Pumas, Javier Gandolfi en León, Matías Almeyda con los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed en Toluca, Gabriel Milito con Chivas y Hernán Crespo en Atlas.

Del mismo modo, Guillermo Almada, quien dirige al América, junto con Sebastián Abreu de Tijuana y Martín Varini del Necaxa, son originarios de Uruguay; mientras que Pedro Caixinha del FC Juárez y Renato Paiva del Santos Laguna son de Portugal. Además, Esteban González, quien dirige a Querétaro, es de Chile.

Calendario Apertura 2026 Liga MX: Partidos de la Jornada 3

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto y aquí te compartimos el calendario de partidos.

Viernes 31 de julio:

Puebla vs. Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Atlético de San Luis vs. Club Tijuana a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera.

a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera. FC Juárez vs. Pumas a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Sábado 1 de agosto:

Querétaro vs. Tigres a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora.

a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora. León vs. Pachuca a las 19:00 horas en el Nou Camp.

a las 19:00 horas en el Nou Camp. Atlas vs. Monterrey a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco.

a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Cruz Azul vs. Atlante a las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

Domingo 2 de agosto: