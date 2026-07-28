SummerSlam WWE SummerSlam 2026: fecha y cartelera completa (Instagram: (@wwe))

La WWE se prepara para uno de los eventos más grandes de este verano con la llegada del emblemático WWE SummerSlam 2026. Por segunda ocasión consecutiva, se llevará a cabo en una edición de dos noches consecutivas, apostando a lo grande al reunir a las figuras más destacadas de la lucha libre profesional.

¿Cuándo y a qué hora será el SummerSlam 2026?

El espectáculo se dividirá en dos noches históricas los días sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026. Ambas transmisiones darán inicio a partir de las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde se puede ver la transmisión en vivo de SummerSlam 2026?

En México, la transmisión de las dos noches de SummerSlam estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Netflix.

¿Cuál es la cartelera completa para las Noches 1 y 2?

Sábado 1 de agosto (Noche 1)

La primera función estará encabezada por la disputada defensa del Campeonato Indiscutido de WWE:

Campeonato Indiscutido de WWE: CM Punk (c) vs. Cody Rhodes

Hell in a Cell Match: Brock Lesnar vs. Oba Femi

Campeonato Mundial Femenino: Liv Morgan (c) vs. Iyo Sky

Lucha de tercias: LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys vs. The Bloodline (Jacob Fatu, Jey Uso y Jimmy Uso)

Mano a mano: Nick Aldis vs. Gunther

Fatal Influence (Fallon Henley, Jacy Jayne y Lainey Reid) vs. The Bella Twins (Brie Bella y Nikki Bella) y Paige

Domingo 2 de agosto (Noche 2)

Para el cierre del evento, la segunda noche contará con duelos de altísimo nivel:

Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins

Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable

Ladder Match por el Campeonato Interino Femenino de WWE: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Chelsea Green vs. Charlotte Flair vs. rival por confirmar

Human Monies on a Pole Match: Danhausen vs. Dominik Mysterio

Lucha por el puesto número uno al Campeonato Indiscutido: Sami Zayn vs. Finn Bálor

Campeonato de los Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin

¿Dónde se llevará a cabo el WWE SummerSlam 2026?

Para esta edición especial, la función se celebrará en las instalaciones del U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota, recinto que albergará por primera vez en dicha ciudad.