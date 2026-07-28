Liga MX: ¿Quiénes son todos los jugadores convocados que no asistirán al All-Star Game contra la MLS?

All-Star Game 2026 | Liga MX pierde a 11 jugadores para enfrentar a la MLS. (Cuartoscuro)

La Liga MX tendrá varias bajas para enfrentar a las estrellas de la MLS en el All-Star Game 2026, que se disputará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y el combinado mexicano, dirigido por Antonio “Turco” Mohamed, llegará con modificaciones respecto a la convocatoria originalmente contemplada.

En total, 11 futbolistas de la Liga MX que estaban considerados no participarán en el Juego de Estrellas. Entre las ausencias destacan Keylor Navas, portero de Pumas, y Gilberto Mora, jugador de Tijuana.

¿Qué jugadores de la Liga MX no estarán ante la MLS?

Esta es la lista de futbolistas que no asistirán al All-Star Game:

Keylor Navas - Pumas

- Pumas Nahuel Guzmán - Tigres

- Tigres Bryan González - Chivas

- Chivas Richard Ledezma - Chivas

- Chivas Nicolás Castro - Toluca

- Toluca Brian Gutiérrez - Chivas

- Chivas Gilberto Mora - Tijuana

- Tijuana Brian Rodríguez - América

- América Franco Romero - Toluca

- Toluca Santiago Sandoval - Chivas

- Chivas Armando González - Chivas

Chivas es el club más afectado por las ausencias, con cinco jugadores fuera del compromiso. El conjunto rojiblanco solicitó que sus futbolistas no fueran considerados, por lo que finalmente su representación será menor a la proyectada originalmente.

De esta manera, Luis Rey y Kevin Castañeda serán los dos jugadores del Rebaño que participarán con el combinado de la Liga MX.

Por su parte, Keylor Navas causó baja debido a molestias físicas, mientras que Gilberto Mora tampoco estará disponible para el encuentro.

Alineación final de la Liga MX en el juego de las estrellas

Pese a las bajas, el combinado contará con varias figuras de la Liga MX para enfrentar a las estrellas de la MLS.

En la portería estarán Carlos Acevedo y Carlos Moreno. La defensa estará conformada por Bruno Méndez, Erik Lira, Federico Pereira, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jesús Garza, Luis Rey, Nathan Silva, Omar Campos y Willer Ditta.

En el mediocampo fueron considerados Alexei Domínguez, Carlos Rodríguez, Elías Montiel, Fernando Gorriarán, Iker Fimbres, José Paradela, Juan Brunetta y Kevin Castañeda.

Elías Montiel, del Pachuca, fue elegido para completar el grupo que representará al futbol mexicano en el encuentro del miércoles 29 de julio en Charlotte.

Lionel Messi tampoco jugará el en All-Star Game

La MLS también tendrá una ausencia importante: Lionel Messi no participará en el Juego de Estrellas 2026. El futbolista del Inter Miami se encuentra en periodo vacacional después de disputar con Argentina la final de la Copa del Mundo 2026.