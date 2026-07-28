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El equipo mexicano continuará su camino el el torneo clasificatorio previo a la fase de eliminación directa

México sub-20 vs Guatemala: ¿Cuándo y a qué hora se juega el tercer partido de fase de grupos en el Premundial CONCACAF 2026?

Por Juan Carlos Navarro Hernández
Santiago Sandoval en festejo de gol durante el partido entre la Selección de Costa Rica y la Selección Nacional de México correspondiente a la fase de grupos del Campeonato Sub20 de la CONCACAF 2026, celebrado en el estadio Cuauhtémoc.  Foto: Cuartoscuro
Selección Mexicana Sub-20 Santiago Sandoval en festejo de gol durante el partido entre la Selección de Costa Rica y la Selección Nacional de México correspondiente a la fase de grupos del Campeonato Sub20 de la CONCACAF 2026, celebrado en el estadio Cuauhtémoc.  Foto: Cuartoscuro (Mireya Novo)

El camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a la Copa del Mundo sub-20 continúa para el equipo mexicano luego de su segunda victoria. El cuadro tricolor juvenil está ya clasificado a la siguiente ronda y ahora busca dar un golpe de autoridad en esta fase de grupos ante un nuevo equipo centroamericano.

México sub-20 vs Guatemala sub-20 | Premundial Concacacaf Sub-20

Para concluir su participación en esta primera etapa del Premundial, México enfrentará a su similar de Guatemala este jueves 30 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El silbatazo inicial del encuentro será a las 19:00 horas.

El equipo dirigido por Eduardo Arce ya ganó sus dos primeros partidos en esta fase de grupos, misma que concluirá enfrentando a Guatemala. El cuadro nacional se mantiene como líder de su sector con seis unidades, lo que los tiene ya clasificados a los cuartos de final. Su rival dependerá del acomodo general de los ocho equipos que obtengan su boleto a la fase de eliminación directa.

¿Qué necesita la Selección Mexicana sub-20 para avanzar a cuartos de final?

Con seis puntos, el cuadro nacional ya tiene asegurado su lugar a la siguiente ronda. Incluso con una derrota podría quedarse como el líder general de su grupo, mientras tenga mejor diferencia de goles que Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, asegurar un mejor lugar significaría mayores posibilidades de seguir avanzando.

Para poder llegar a competencia internacionales, ‘El Tricolor’ necesita colocarse en semifinales para asegurar su boleto al Mundial de 2027 de la categoría y ser campeón del torneo para estar en Los Ángeles 2026.

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