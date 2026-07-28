México sub-20 vs Guatemala: ¿Cuándo y a qué hora se juega el tercer partido de fase de grupos en el Premundial CONCACAF 2026?

Selección Mexicana Sub-20 Santiago Sandoval en festejo de gol durante el partido entre la Selección de Costa Rica y la Selección Nacional de México correspondiente a la fase de grupos del Campeonato Sub20 de la CONCACAF 2026, celebrado en el estadio Cuauhtémoc. Foto: Cuartoscuro (Mireya Novo)

El camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a la Copa del Mundo sub-20 continúa para el equipo mexicano luego de su segunda victoria. El cuadro tricolor juvenil está ya clasificado a la siguiente ronda y ahora busca dar un golpe de autoridad en esta fase de grupos ante un nuevo equipo centroamericano.

México sub-20 vs Guatemala sub-20 | Premundial Concacacaf Sub-20

Para concluir su participación en esta primera etapa del Premundial, México enfrentará a su similar de Guatemala este jueves 30 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El silbatazo inicial del encuentro será a las 19:00 horas.

El equipo dirigido por Eduardo Arce ya ganó sus dos primeros partidos en esta fase de grupos, misma que concluirá enfrentando a Guatemala. El cuadro nacional se mantiene como líder de su sector con seis unidades, lo que los tiene ya clasificados a los cuartos de final. Su rival dependerá del acomodo general de los ocho equipos que obtengan su boleto a la fase de eliminación directa.

¿Qué necesita la Selección Mexicana sub-20 para avanzar a cuartos de final?

Con seis puntos, el cuadro nacional ya tiene asegurado su lugar a la siguiente ronda. Incluso con una derrota podría quedarse como el líder general de su grupo, mientras tenga mejor diferencia de goles que Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, asegurar un mejor lugar significaría mayores posibilidades de seguir avanzando.

Para poder llegar a competencia internacionales, ‘El Tricolor’ necesita colocarse en semifinales para asegurar su boleto al Mundial de 2027 de la categoría y ser campeón del torneo para estar en Los Ángeles 2026.