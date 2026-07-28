Santo Domingo se pinta de verde, blanco y rojo con una nueva jornada triunfal para México

TKD. En el taekwondo, el olímpico Carlos Sansores conquistó la medalla de oro en la división de más de 87 kilogramos tras derrotar en la final al cubano Yoikel Goicochea. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

La ciclista Yareli Acevedo se proclamó campeona del ómnium femenil al acumular 179 puntos tras dominar la prueba de puntos en el velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La mexicana superó a la cubana Marlies Mejías y a la colombiana Lina Hernández para otorgarle otro oro a la d

ORO EN CICLISMO. Yareli Acevedo. (Adrian Macias/MEXSPORT)

En el taekwondo, el olímpico Carlos Sansores conquistó la medalla de oro en la división de más de 87 kilogramos tras derrotar en la final al cubano Yoikel Goicochea, mientras que la juvenil Saraí González aportó un bronce en la categoría superior a 73 kilos. Con ello, México terminó como líder del medallero de la disciplina con siete oros, cinco platas y cuatro bronces.

El tenis también aportó una presea dorada gracias a Julia García, quien venció a su compatriota Ana Sofía Sánchez en una final completamente mexicana para quedarse con el campeonato individual y asegurar además su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Sánchez obtuvo la plata y ambas unieron fuerzas posteriormente para ganar el bronce en dobles feme

ORO EN TENIS. Julia García. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Remo, ecuestre y gimnasia impulsan la cosecha mexicana

La selección de remo tuvo otra jornada sobresaliente con dos medallas de oro. La dupla de Maite Arrillaga y Rafael Mejía hizo historia al ganar el debut centroamericano de los dos remos sin timonel mixto, mientras que Melissa Edith Márquez, Ailyn Ibarra, Jennifer De la Rosa y Ximena Castellanos se coronaron en la prueba W4x. Además, Alexis López, André Simsch, Roberto Ahumada y Miguel Carballo obtuvieron la plata en M4x.

ORO EN REMO Maite Arrillaga y Rafael Mejía. (Jonathan Duenas/MEXSPORT)

En ecuestre, México dominó el evento completo. Fernando Parroquín Delfín conquistó el oro individual y Luis Ariel Santiago Franco logró la plata para sellar el 1-2 nacional. Posteriormente, el equipo integrado por Luis Ariel Santiago, Gerardo Parroquín, Fernando Parroquín y Bischel Hernández ganó la medalla de oro por equipos.

La gimnasia de trampolín también entregó una jornada brillante. Donovan Guevara y David Carballo hicieron el 1-2 en la final individual varonil para ganar oro y plata, respectivamente. En la rama femenil, Dafne Navarro obtuvo plata y Patricia Núñez se quedó con el bronce individual. Más tarde, Navarro y Núñez conquistaron el oro en sincronizados femenil.

Otra disciplina que subió a México a lo más alto del podio fue el esquí acuático, donde Patricio Font se llevó el oro en tricks varonil, seguido por su hermano Pablo Font, quien ganó la plata para completar el 1-2 mexicano. Además, Carlos Lamadrid sumó un bronce en slalom.

Platas y bronces mantienen el impulso tricolor

El tiro con arco incrementó la cuenta nacional gracias a las medallas de plata de Maya Becerra y Rodrigo González en las pruebas individuales de compuesto, mientras que Ana Hernández se adjudicó el bronce.

En patinaje de velocidad llegaron otras tres preseas. Carlos Monsiváis ganó plata en los 100 metros sprint, Alejandro Castañeda obtuvo plata en los 15 mil metros eliminación y Valentina Letelier logró el bronce en la misma prueba femenil.

Finalmente, la selección femenil de rugby 7’s se quedó con la medalla de plata tras caer en la final ante Colombia, reeditando el subcampeonato regional conseguido en San Salvador 2023.

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Con esta sobresaliente actuación colectiva, México cerró la jornada del 28 de julio reafirmando su protagonismo en Santo Domingo 2026, impulsado por una destacada generación de atletas que continúa colocando al país entre las potencias deportivas de la región.