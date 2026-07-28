¿Ya inició el MLS vs Liga MX All-Star Skills Challenge? Información del los desafíos de habilidades (Liga BBVA MX)

El juego de All-Star Skills Challenge entre la MLS vs Liga MX, es un encuentro al estilo del Juego de las Estrellas como el de la National Basketball Association (NBA) y la Major League Baseball (MLB).

Este evento futbolístico que dio inicio la tarde de este martes reúne a las principales figuras de ambas selecciones, para un duelo que demostrará quién tiene a los mejores futbolistas y las mejores técnicas del balompié.

Aunque este desafío no otorga un título oficial, los jugadores sí reciben un reconocimiento por demostrar sus habilidades en la cancha. Además es una antesala, para el enfrentamiento entre las selecciones para establecer condiciones.

¿Cuándo inició el All-Star Skills Challenge?

Este encuentro entre ambas ligas inició en 2021 y se ha llevado a cabo en cinco ocasiones donde la MLS ha marcado la ventaja con tres victorias. Durante esta sexta exhibición se espera que la Liga MX pueda marcar la delantera para obtener su segunda victoria en este evento deportivo.

¿Cuáles son las pruebas del All-Star Skills Challenge?

Esta competencia reunió diversas pruebas que medirán las técnicas de los jugadores en la cancha con los siguientes retos:

Desafío de tiros

Desafío de pases

Duelo de porteros

Desafío del travesaño

Relevos por equipos

Cada una de las pruebas cuenta con un campeón y otorga una serie de puntos que se acumulan para que al final de la jornada se pueda definir al vencedor.

Durante el evento, los futbolistas de ambas selecciones pueden demostrar sus habilidades en técnica o precisión; fuera de un torneo competitivo tradicional.

¿Quiénes son los futbolistas mexicanos que participan en All-Star Skills Challenge 2026?

En esta edición la Liga MX estará representada por 9 jugadores :