Canelo Álvarez al rescate: así patrocinará a joven boxeador para cumplir competir en Mundial sub-19

“Cuenta con ellos” | Canelo Álvarez ayudará a joven boxeador tras pedir apoyo para representar a México. (Cuartoscuro y Gob MX)

Zepeda, representante de Baja California, recurrió a las redes sociales después de recibir la convocatoria para vestir los colores de México por tercera ocasión, ahora en un torneo que se realizará en Budva, Montenegro, del 14 al 28 de octubre.

La convocatoria significó una nueva oportunidad internacional para el pugilista, pero también implicó un reto económico: debía conseguir aproximadamente 80 mil pesos para cubrir los viáticos necesarios para asistir al evento.

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El boxeador mexicano Josué Zepeda pide ayuda para poder competir en Montenegro para representar a México



Pide disfunción y ya llegó a oídos de Saúl “Canelo” Álvarez #Canelo #Boxeo #TVCDeportes pic.twitter.com/YvSKTnS5ou — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 29, 2026

“Necesito ochenta mil pesos y para esto ocupo de tu ayuda”, explicó el joven al comienzo del video, en el que solicitó donaciones y pidió compartir su historia para alcanzar la cantidad antes del 21 de agosto.

Canelo Álvarez responde al llamado del joven boxeador

La petición comenzó a circular en redes sociales hasta llamar la atención de Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador tapatío respondió directamente a la publicación y aseguró que personas de su equipo buscarían al joven para apoyarlo.

“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito”, escribió Canelo.

Con su respuesta, el campeón mexicano abrió la posibilidad de que Zepeda pueda solventar los gastos necesarios para viajar y concentrarse en su preparación para representar al país.

La intervención de Canelo también generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes reconocieron el respaldo del pugilista a una joven promesa del boxeo mexicano.

La falta de recursos, un obstáculo para deportistas mexicanos

El caso de Josué Zepeda también expuso nuevamente las dificultades económicas que pueden enfrentar atletas mexicanos cuando consiguen una oportunidad para competir fuera del país.

Aunque el joven fue convocado para representar a México, los gastos relacionados con su participación debían ser cubiertos por cuenta propia, situación que lo llevó a buscar ayuda económica mediante redes sociales.

Para algunos deportistas amateurs, conseguir una convocatoria internacional no necesariamente garantiza los recursos para asistir. Traslados, hospedaje, alimentación y otros viáticos pueden convertirse en un obstáculo adicional antes de llegar a la competencia.