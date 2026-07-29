Gaby López enfrenta el último Major de la temporada, el AIG Women’s Open

Esta semana en el AIG Women's Open. Gaby López luchará una vez más por alcanzar la cima en un torneo grande del LPGA Tour. (YOALI MARTINEZ)

El quinto torneo Major de la temporada LPGA Tour se juega está semana en Lancashire, Inglaterra y en el elenco de estrellas de la histórica 50.ª edición del AIG Women’s Open (antes conocido como el Abierto Británico para mujeres) se encuentra la mexicana Gaby López, quien llega cómo la número 14 del ranking mundial para competir en su duodécimo torneo de la temporada.

Gaby jugará al lado de figuras como Nelly Korda, líder de la clasificación mundial de golf, en el histórico Royal Lytham & St Annes Golf Club, donde se repartirá una bolsa de 10 millones de dólares en premios.

En general, el field de 144 jugadoras participantes cuenta con 12 campeonas de ediciones anteriores, entre ellas Lydia Ko (2024), Lilia Vu (2023) y la favorita local, Georgia Hall, quien se alzó con el título la última vez que el campeonato se celebró en Royal Lytham en 2018.

Miyu Yamashita defiende título

Mientras la japonesa Miyu Yamashita, número 6 en la clasificación mundial, regresa como campeona defensora con el objetivo de convertirse en la primera jugadora en ganar dos torneos consecutivos desde 2011. Yamashita, quien ya se alzó con una victoria en 2026, se enfrenta al desafío liderado por Korda, quien ha logrado cuatro victorias en 2026, incluyendo dos torneos grandes: el US Women’s Open y el Chevron Championship.

Gaby López viene de un descanso de dos semanas, después de no librar el corte en The Amundi Evian Championship (cuarto Major) que se realizó en Francia la primera semana de julio, donde rompió una racha de 10 torneos en los que jugó todo el fin de semana.

Gaby volverá a soñar con el título

La jugadora capitalina de 32 años ha tenido la mejor temporada de su carrera en 10 años como profesional, ha enfocado su trabajo especialmente a los torneos grandes. En el U.S. Women’s Open celebrado en junio, Gaby estuvo cerca de llevarse el título, pero al final terminó en un empate al segundo sitio con la inglesa Charley Hull al sumar -7 golpes. La ganadora fue Nelly Korda con -8 golpes.

En lo que va de la temporada 2026 del LPGA Tour, Gaby López suma tres Top 5, además del empate al segundo sitio en el U.S Women’s Open, su resultado más elevado, logró un empate al tercer lugar en el Mizuho Américas open en mayo y un empate al quinto puesto en la Fortinet Founders Cup celebrada en marzo.

Estrellas consagradas y aspirantes

A partir de este jueves en el AIG Women’s Open, además de las estrellas consagradas tendrán acción las 19 ganadoras del LPGA Tour de la temporada y 24 de las 25 mejores jugadoras del mundo.

Esta histórica semana también contará con la presencia de 11 debutantes del LPGA Tour y un grupo de atletas internacionales que harán su debut en el torneo, entre las que destaca la española Carolina Chacarra.