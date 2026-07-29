WWE confirma a Roman Reigns para RAW en CDMX 2026: Esta es la fecha en que el ‘Jefe Tribal’ estará en México

El paso de la WWE en México podría cerrar con broche de oro teniendo la presencia de Roman Reigns en la Arena Ciudad de México. El ‘Jefe Triball’ sí estará en el show de ‘Monday Night Raw’ que se llevará a cabo en la capital de nuestro país, aumentando la expectativa por ver al vigente campeón pesado de la compañía y que defenderá este cinturón próximamente ante Seth Rollins en SummerSlam 2026.
WWE confirma que Roman Reigns estará en RAW México
Por medio de sus redes sociales, la compañía de lucha libre estadounidense hizo oficial que el líder de The Bloodline vendrá a la función de lucha libre que se realizará este próximo lunes 14 de septiembre en nuestro país. El show se transmitirá completamente en vivo a través de Netflix como parte del camino al siguiente gran evento de la compañía: Money In The Bank.
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Roman Reigns no trabaja a tiempo completo en WWE debido a un contrato de calendario reducido que firmó desde 2022, la prioridad de pasar tiempo con su familia y su estatus de leyenda y megaestrella. Debido a esta situación, no era claro si el ‘OTC’ iba a ser parte de la gira en nuestro país.
Este domingo 2 de agosto, Reigns defenderá el Campeonato Mundial Pesado en una lucha mano a mano frente a Seth ‘Freakin’ Rollins, una rivalidad que se ha extendido a lo largo de los años y que podría tener un capítulo definitivo en Minneapolis, Minessota.
¿Qué otras estrellas estarán en WWE Raw en México?
De acuerdo a la programación oficial en el sitio de WWE Events, se espera que otros grandes nombres del roster principal sean parte de la función, entre los que destacan:
- Oba Femi
- Penta (Campeón Intercontinental WWE)
- Liv Morgan (Campeona Mundial Femenil de WWE)
- Seth Rollins
- Sol Ruca
- Dominik Mysterio
Sin embargo, esta cartelera está sujeta a posibles cambios por disponibilidad y estatus físicos de las y los luchadores.