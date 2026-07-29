México domina en tiro con arco, gana 5 oros de un total de 10 en Santo Domingo 2026

Santo Domingo 2026. La medallista olímpica Alejandra Valencia cumple con su objetivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Agencia EFE)

Con México a la cabeza han concluido las actividades del tiro con arco en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los que cosechó cinco preseas de oro, cinco de plata, dos de bronce para un total de 12, dejando sólo dos metales de oro a Colombia, dos a El Salvador y uno a Puerto Rico.

La delegación tricolor llegó a República Dominicana como potencia de la región y así lo ratificó. Ganó las pruebas de recurvo individual con Matías Grande y Alejandra Valencia, más tres oros por equipos en recurvo varonil y femenil más recurvo mixto.

Las medallas de plata se lograron en compuesto individual con Rodrigo González y Andrea Becerra, con Ana Paula Vázquez, en recurvo individual y los equipos de arco compuesto masculino y femenino.

Las preseas de bronce fueron para Raúl Rodríguez en arco recurvo y Ana Hernández en compuesto individuales

Cierre dorado de Ale Valencia y Matías Grande

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Tiro con arco Alejandra Valencia (i) y Matias Grande de México posan al ganar medalla de oro en tiro con arco este miércoles, en Santo Domingo, República Dominicana. (Rodrigo Sura/EFE)

En la última jornada del viernes, subieron a lo más alto del podio, Matías Grande, quien vino de atrás para vencer 6-4 en la final de recurvo al colombiano Jorge Enríquez.

En el duelo por el tercer lugar el también mexicano Raúl Rodríguez derrotó en flecha de oro a Hugo Franco.

En la final femenil de arco recurvo, Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia se enfrentaron en la final, con victoria para Alejandra.

En el duelo por el tercer lugar, Angela Ruiz cayó 4-6 ante la colombiana Ana María Rendón.