Esteban Jaramillo, firme en la punta de la última Escuela de Calificación de la GPM

Escuela de Calificación de la GPM en Colombia. Esteban Jaramillo buscará concluir el evento en la cima de la clasificación. (GPM)

Esteban Jaramillo mantiene su paso firme rumbo a la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) pues no sólo conservó el liderato de la tercera y última Escuela de Calificación), sino que además sacó una ventaja de seis golpes sobre el ocupante del segundo sitio, luego de una segunda ronda de 68 golpes y un acumulado de 134 (-10), en el torneo que se celebra en el Club Rincón de Cajicá, Colombia.

El colombiano buscará concluir el trabajo realizado durante las dos primeras jornadas para asegurar mañana una de las 15 tarjetas completas que estarán en juego para integrar la novena temporada del único circuito profesional mexicano que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

En la ronda del martes Jaramillo inició con una brillante tarjeta de 66 golpes y hoy volvió a demostrar solidez en todas las facetas de su juego. Su recorrido estuvo marcado por la paciencia y el control del campo, cualidades que le permitieron ampliar ligeramente su ventaja y llegar a la ronda final dependiendo exclusivamente de su desempeño.

“Estoy muy contento con la forma en que he manejado estos dos días. Sabía que el campo iba a exigir mucha paciencia y afortunadamente he logrado mantenerme enfocado. Todavía no hay nada definido; mañana será una ronda muy importante y habrá que jugar con la misma intensidad”, comentó Jaramillo.

El brasileño Andrey Xavier, quien ocupa la segunda posición con un acumulado de 140 golpes (-4), continúa en la pelea por la posición de privilegio y dentro del grupo donde se reparten las tarjetas completas.

Julio Arronte, el mejor de los mexicanos

Clasificatorio en el Club Rincón de Cajicá. Julio Arronte de México se localiza en zona donde se reparten las 15 tarjetas completas para la próxima temporada de la GPM. (GPM)

Clasificatorio en el Club Rincón de Cajicá. Julio Arronte de México se localiza en zona donde se reparten las 15 tarjetas completas para la próxima temporada de la GPM. (GPM)

Como el mejor exponente mexicano continúa Julio Arronte, quien se encuentra en solitario en el tercer sitio. “Hoy pude aprovechar mejor las oportunidades que me dio el campo y eso me permitió acercarme. Lo importante ahora es mantener esa confianza y salir mañana a buscar una ronda agresiva. El objetivo principal sigue siendo asegurar la tarjeta completa”, señaló Arronte, quien suma 144 golpes par de campo.

El chileno Benjamín Saiz-Wenz protagonizó un ascenso importante para ubicarse en la cuarta posición con 145 golpes (+1), consolidándose como uno de los jugadores con mejor cierre en esta etapa clasificatoria en la que participan jugadores de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Puerto Rico y Venezuela.

Este jueves quedarán definidos los jugadores que obtendrán las 15 tarjetas completas y las ocho condicionales, consolidando así el field que formará parte del único circuito profesional de golf en México que reparte puntos para el Official World Golf Ranking