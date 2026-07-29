‘Chicharito’ explota contra Chivas, ¿Por qué razón se fue del Rebaño?

Chicharito Hernández Javier Hernández tuvo un paso para el olvido en su segunda etapa con Chivas. (Mexsport)

Javier ‘Chicharito’ Hernández ya tiene nuevo equipo, ahora jugará en la USL Champioship, una Liga que aprovechará su presencia, pero también, el ex jugador de Chivas arremetió contra el Rebaño.

¿Por qué ‘Chicharito’ arremete contra Chivas?

Antes de hacer su debut en la Liga, Javier ‘Chicharito’ Hernández reveló en su presentación con Atlético Dallas que los dos años que estuvo con Chivas fueron un auténtico calvario.

Además, el jugador agregó que el paso por Chivas lo dejó sin ganas de jugar futbol, por lo que su rendimiento bajó en la Liga MX.

“Si me tomé el año sabático, es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol. Y estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que mucha gente la puede menospreciar, pero yo, por ejemplo, estando en el Galaxy, perdí unos cuartos de final contra Sacramento”, declaró ‘Chicharito’ en su presentación con Atlético Dallas.

‘Chicharito’ está dispuesto a ayudar a su nuevo equipo

Por otra parte, ‘Chicharito’ habló sobre el futbol, deporte que ama y dará todo por su nuevo equipo en esta temporada.

“El futbol lo amo, lo respeto como nada en este planeta, entonces así voy a tratar siempre a la profesión, con muchísimo amor, mucho respeto, y quiero ya que sea enero. Ya tengo ganas de estar con mi equipo, con los jugadores, entrenar, estar en el vestuario, empezar a planear las charlas, la táctica, todo. Todo eso lo extraño, así que estoy feliz y muy contento, y esas fueron una de las pocas o largas razones para estar aquí”.

Así también, ‘Chicharito’ Hernández dejó a un lado los cuestionamientos por llegar a la Segunda División de Estados Unidos y prefiere concentrarse en su rendimiento.

“Estoy feliz con esta decisión. Para llegar a jugar en Chivas también jugué en Primera A. Es una liga que está en crecimiento, yo creo que esto se debería de tomar a la inversa, después de tener 38 años, después de no pasar dos buenos años en Chivas, yo decidí tomarme un año sabático, que un club y que genere todo este movimiento habla más de mi carrera de una manera positiva que negativa. Yo estoy feliz de poder colaborar para esta liga para mi familia, que ahora es Dallas. Hasta cuando jugué en el Real Madrid fui cuestionado, así que los cuestionamientos me dan igual”.

Finalmente, ‘Chicharito’ no tuvo el mejor paso por Chivas, por lo que arremetió contra su ex equipo y reveló por qué dio un bajón en su carrera.