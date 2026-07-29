¿Checo Pérez saldrá de Cadillac? La escudería piensa en otro piloto para abordar uno de sus autos

'Checo' Pérez 'Checo' Pérez quiere cerrar con todo la parte final del actual campeonato. (Mexsport)

Sergio ‘Checo’ Pérez ha tenido una de sus peores temporadas como profesional, pero Cadillac sabe que es un año de aprendizaje, pero hay un piloto que podría tomar el lugar del piloto mexicano o de Valteri Bottas.

¿Por qué ‘Checo’ Pérez saldría de Cadillac?

Así también, Cadillac no logra solucionar los problemas de sobrecalentamiento en el bólido, además de otros problemas que tuvo el bólido de ‘Checo’ en las últimas carreras.

Pero así también, Cadillac sabe que tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas no están conformes con el rendimiento de sus autos y es por esta razón que tendrían un plan B en caso de aque alguno salga del equipo.

En Cadillac saben que al finalizar la temporada, tanto ‘Checo’ o Bottas pueden renunciar y es por eso que prefieren desarrollar un nuevo piloto.

¿Qué piloto entraría a Cadillac por ‘Checo’ Pérez o Bottas?

Es por esta razón que el piloto estadounidense Colton Herta, quien corre en la Fórmula 2 ya participó en dos sesiones de prácticas con Cadillac, por lo que se perfila como el suplente ideal en caso de que ‘Checo’ Pérez o Bottas salgan.

Pero hay otro piloto que se llama Rafael Camara, un brasileño de 21 años, que forma parte de la Academia de Ferrari y lo ven también como una opción para que se quede en el equipo.

Según la periodista Julianne Cerasoli, Cadillac ya tuvo un acercamiento con Camara, por lo que trabajaran en un plan para unirlo al equipo.

Finalmente, Camara podría ser el nuevo piloto de Cadillac para la próxima temporada, pero todo depende si Bottas o ‘Checo’ Pérez no quieren continuar en el equipo.